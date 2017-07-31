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Петербургский авторынок завершил полугодие с непрогнозируемым результатом

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
aikido-mariel.ru
Петербургский авторынок завершил полугодие с непрогнозируемым результатом

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в I полугодии 2017 года в Санкт-Петербурге было продано 62 187 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 9% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

В июне петербургские дилеры продали 12867 машин – на 22% больше, чем в июне 2016 года.

Обе цифры являются рекордными для авторынка города за довольно продолжительный период. Последний раз больше машин за один месяц было продано только в декабре 2014 года, когда наблюдался пик ажиотажа на фоне падающего рубля. Что касается динамики продаж, то в июне зафиксирован самый высокий рост за последние 5,5 лет (после января 2012 года, когда реализация автомобилей выросла в городе на 31%).

По итогам полугодия в топ-15 только два бренда показывают отрицательные результаты – это Nissan и Mercedes-Benz. При этом в июне все 15 лидирующих марок увеличили продажи.

Лидером авторынка остается Hyundai. В июне корейский бренд установил рекорд для всех марок в этом году по объему продаж за месяц – 1651 машина, из которых почти 1000 пришлось на флагманскую модель Solaris.

- Итог первого полугодия превзошел прогнозы, кроме того, Петербург продолжает показывать результаты заметно лучше общероссийского рынка, который за отчетный период вырос на 7%, - говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Если подобные тенденции на петербургском авторынке продолжатся, то по итогам года мы можем увидеть рост продаж машин ан 15%.

Лучший рост реализации автомобилей в топ-15 демонстрируют Mazda (30%) и Toyota (23%). Худшими по динамике продаж за первую половину года стали Changan (-87%), Honda (-70%) и Geely (-68%).

Успешный результат июня позволил Петербургу увеличить свою долю в общем объеме продаж новых машин в России – по итогам полугодия она составила 8,6% (в январе-мае – 8,5%).
Источник: Auto-Dealer-СПб
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