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Почти самый дорогой

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
nsk.kp.ru
С оценкой Албина согласились не все

Замгубернатора Игорь Албин охарактеризовал новую арену Санкт-Петербурга как не такую уж дорогую. Это высказывание вызвало серьезный резонанс, ведь на строительство футбольного стадиона ушло примерно 43 млрд. руб. Это около 670 млн. евро.

Депутат Борис Вишневский с ним не согласился. Парламентарий привел статистику по стадионам Старого Света. Например, новая арена лондонского «Арсенала» на 60 тыс. зрителей обошлась в 450 млн. евро. Это составляет 7500 евро за 1 место. Стоимость 50-тысячной арены в столице Швеции – 300 млн. евро, что составляет 6000 евро за 1 место.

Стадион в Петербурге вмещает около 68 человек. Его стоимость получилась из расчета более чем 9800 человек на 1 место. Дороже оказался лишь реконструированный английский Уэмбли, новая арена которого стоит примерно 11000 евро за 1 место.

«Питерец.ру» считает, что слова Вишневского ближе к истине, нежели высказывание Албина.
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