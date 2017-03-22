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Качество торговли и экономическое развитие

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
moscow-post.com
Полтавченко призывает улучшить торговые точки, но доволен экономическим развитием

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы обратил внимание на качество розничной торговли города. По словам Георгия Полтавченко, некоторые торговые точки напоминают сельпо. Если по количеству магазинов, Петербург вполне конкурирует со многими европейскими столицами, то качество заметно страдает. Градоначальник призвал развивать нишевые направления и повышать уровень обслуживания покупателей.

Говоря об экономическом развитии города, Полтавченко отметил положительный момент. Петербург развивается стабильно и последовательно. В 2016 году наблюдался рост промышленного производства и инвестиций. Изменилась структура многих предприятий, которые стали предпочитать вкладывать деньги в собственное развитие.
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