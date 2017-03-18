Снижение квартплаты

Когда граждане сталкиваются в изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ, обычно речь идет о повышении тарифов или о необоснованных начислениях. Применительно к февральским квитанциям за квартплату данный тезис не относится.

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы будут удивлены начислением квартплаты за последний зимний месяц, поскольку она стала на 120 рублей меньше. В Смольном связывают эти изменения с аномальным теплом, которое было в феврале в Петербурге. Однако ситуации, когда в городе стояла теплая погода, но на квитанциях это никак не отражалось, уже имели место в прошлом, так что снижение в какой-то мере стало сюрпризом.

Люди уже привыкли к тому, что им приходится платить за коммунальные услуги больше.