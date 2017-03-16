Рестораны стали не по карману

Ресторанный бизнес в России переживает не самые лучшие времена. По имеющимся данным, утренний поток посетителей сократился на 32%. Причем данная тенденция наблюдается, несмотря на попытки рестораторов привлечь клиентов различными пром-акциями.

Люди стали экономить на еде вне дома по причине сложных финансовых условий. Из-за этого сократилось и количество обедов. Теперь рестораны в обеденное время принимают на 23% меньше посетителей, нежели это было раньше. Что касается ужинов, то в этом сегменте серьезного сокращения не наблюдается. Пока снижение составляет всего 6%.

«Питерец.ру» отмечает, что, по мнению экспертов, ресторанный бизнес в Петербурге и других городах все равно приносит прибыль. Иначе эти заведения бы закрылись.