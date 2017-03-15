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Компенсация и должность

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
в-деталях.рф
Оправданный налоговик требует денежной компенсации и восстановления в должности

«Питерец.ру» сообщает, что реабилитированный сотрудник ФНС Николай Добряков требует возместить 3 млн. рублей и восстановить его в должности. Налоговик подал иск к Министерству финансов, поскольку правоохранительные органы финансируются из бюджета. Добряков требует возмещение морального вреда за незаконное уголовное преследование, оценив размер этого ущерба в 2 млн. руб.

Помимо этого, оправданный налоговик требует через суд выплаты заработной платы в размере более 1 млн. руб. Эту сумму сотрудник ФНС не получил по причине расследования по уголовному делу. Также Добряков требует восстановить его в должности. Суд принял оба иска бывшего сотрудника ФНС. Они будут рассмотрены в конце марта текущего года.
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