Свежие новости

09:30
Новый кризис?
08:29
В Эрмитаже почтили Орбели
21:14
В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину
20:19
С книгой на волнах
18:32
Эхо прошедшей войны
17:53
«Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина
13:39
«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем
22:20
Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге
19:13
ЦСКА без форвардов забил «Томи» 4 мяча
18:58
Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске
15:33
Ночные пожары
14:28
Злодеяние в Большой Ижоре
14:02
По тонкому льду
10:17
Ослабление ограничений
09:37
Акция пайщиков
22:59
Неубедительный реванш СКА
20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
20:28
Высказали протест
20:28
В «Двореце конгрессов» состоится бал «Война и мир»
15:30
Прогулка по Невскому проспекту
10:00
Финны бастуют
09:40
С экологией все плохо
08:49
Определили лучших
08:32
Картины Рерихов переехали
23:50
Гол Бухарова принёс «Ростову» ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»
21:12
«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи своих серий
20:07
В Петропавловской крепости распустилась гигантская ромашка
18:27
Инцидент на улице Котельникова
16:04
«Проверка счетчиков» оставила пенсионера в Петербурге без 1,5 миллионов
15:19
Два пенальти и автогол помогли «Барселоне» пройти «ПСЖ» в Лиге Чемпионов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Новый кризис?

Новый кризис?

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
Цена на нефть снова начинает снижаться

Российская экономика во многом зависит от цены на энергоресурсы. Потому нас не могут не интересовать нефтяные котировки, поскольку они определяют дальнейшие перспективы.

Благодаря соглашению стран ОПЕК и сокращению нефтедобычи, стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась. Однако сейчас наметилось очередное снижение.

«Питерец.ру» сообщает, что цена на нефть впервые с января 2016 года опустилось ниже отметки 51 доллар за баррель и составила 50,85 долларов. Это было обусловлено докладом правительства США о нефтяных запасах в стране.

Чем это может обернуться в дальнейшем? Пока трудно сказать, как будут вести себя цены на нефть в дальнейшем. Однозначно, что падение нефтяных котировок негативно скажется на экономике России и Петербурга. Приведет ли это к новому кризису?
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

28-08-2015, 09:31
Цены на нефть стали расти
3-05-2016, 12:16
Нефть дорожает – экономическая ситуация улучшится?
24-09-2015, 09:17
Эксперты предлагают забыть о ценах на нефть в 100 долларов за баррель
24-08-2015, 10:11
Нефть бьет новые рекорды
11-06-2016, 08:08
Ставки на растущую нефть
8-03-2016, 09:51
Нефть снова поднялась в цене? Ну и что?!

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
302
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
202
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
132
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
158
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх