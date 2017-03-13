Новый кризис?

Российская экономика во многом зависит от цены на энергоресурсы. Потому нас не могут не интересовать нефтяные котировки, поскольку они определяют дальнейшие перспективы.

Благодаря соглашению стран ОПЕК и сокращению нефтедобычи, стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась. Однако сейчас наметилось очередное снижение.

«Питерец.ру» сообщает, что цена на нефть впервые с января 2016 года опустилось ниже отметки 51 доллар за баррель и составила 50,85 долларов. Это было обусловлено докладом правительства США о нефтяных запасах в стране.

Чем это может обернуться в дальнейшем? Пока трудно сказать, как будут вести себя цены на нефть в дальнейшем. Однозначно, что падение нефтяных котировок негативно скажется на экономике России и Петербурга. Приведет ли это к новому кризису?