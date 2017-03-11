Ослабление ограничений

«Питерец.ру» напоминает, что из-за событий, связанных с уничтожением российского самолета, наша страна ввела ряд ограничительных мер против Турции. В частности, был запрещен ввоз ряда товаров.

Потом отношения между Путиным и Эрдоганом нормализовались, и страны вернулись к руслу конструктивного взаимодействия. Сегодня Россия и Турция активно сотрудничают. Однако определенные ограничения все равно остаются, хотя в этом направлении наблюдаются подвижки.

Так был отменен запрет на ввоз некоторой турецкой продукции. Теперь в петербургских магазинах может появиться турецкая гвоздика, репчатый лук, цветная капуста, брокколи и другие товары. Данная информация представлена на сайте Кабмина РФ.