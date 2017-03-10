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» » Финны бастуют

Финны бастуют

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
100500miles.ru
Рейс из Хельсинки в Петербург могут отменить

Финляндия является северным соседом Петербурга, потому перелеты из Хельсинки в город на Неве и обратно являются важным моментом. Однако из-за забастовки финских работников авиасферы пассажиры могут столкнуться с рядом сложностей. В частности, сегодняшний рейс из финской столицы в Петербург находится под угрозой отмены.

«Питерец.ру» сообщает, что многие работники финских аэропортов ведут спор с работодателем. Это вылилось в большой конфликт, который нашел поддержку у профсоюза работников авиасферы. Уже прошло несколько забастовок. Сегодня состоится очередная акция.

Например, из этих сложностей компания Finnair была вынуждена отменить 18 рейсов 5 и 6 марта. Сегодняшнее мероприятие может отразиться на рейсах с 15 до 19 часов.
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