Финны бастуют

Финляндия является северным соседом Петербурга, потому перелеты из Хельсинки в город на Неве и обратно являются важным моментом. Однако из-за забастовки финских работников авиасферы пассажиры могут столкнуться с рядом сложностей. В частности, сегодняшний рейс из финской столицы в Петербург находится под угрозой отмены.

«Питерец.ру» сообщает, что многие работники финских аэропортов ведут спор с работодателем. Это вылилось в большой конфликт, который нашел поддержку у профсоюза работников авиасферы. Уже прошло несколько забастовок. Сегодня состоится очередная акция.

Например, из этих сложностей компания Finnair была вынуждена отменить 18 рейсов 5 и 6 марта. Сегодняшнее мероприятие может отразиться на рейсах с 15 до 19 часов.