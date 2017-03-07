Появится аэроэкспресс

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице разрабатывается проект линии аэроэкспресса, который будет доставлять пассажиров до аэропорта «Пулково». По имеющимся данным, на реализацию данной идеи понадобится 23,3 млрд. руб. Эти цифры являются предварительными. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Албин.

Планируется, что строительные работы начнутся во второй половине 2018 года. Проект должен быть реализован усилиями государства и бизнеса. Аэроэкспресс – скоростной поезд, который будет приезжать на Балтийский и Витебский вокзал. Линия «Пулково» должна будет примкнуть к железнодорожной линии в районе Шушар. Интервал движения поездов составит 20 и 30 мин. Проект крайне важен для Петербурга.