Tesla в Петербурге?

Tesla – один из лучших электромобилей в мире. Продукция американской компании пользуется огромным авторитетом среди любителей электрокаров.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице России может появиться официальное представительство этого производителя. На данный момент руководство Tesla выбирает между Петербургом и Москвой.

Известно также, что американская компания рассматривает вариант со строительством завода в финском городе Вантаа. Сумма инвестиций в этот проект может составить миллиарды долларов.

Рынок электромобилей в России развивается малыми темпами. Несмотря на то, что «Тесла» лидирует в данном сегменте, результаты продаж нельзя назвать впечатляющими. Например, по итогам 2016 года было продано 39 тыс. машин.