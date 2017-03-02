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Tesla в Петербурге?

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
elekt-ro.com
В городе может появиться представительство известного производителя электрокаров

Tesla – один из лучших электромобилей в мире. Продукция американской компании пользуется огромным авторитетом среди любителей электрокаров.
«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице России может появиться официальное представительство этого производителя. На данный момент  руководство Tesla выбирает между Петербургом и Москвой.

Известно также, что американская компания рассматривает вариант со строительством завода в финском городе Вантаа. Сумма инвестиций в этот проект может составить миллиарды долларов.

Рынок электромобилей в России развивается малыми темпами. Несмотря на то, что «Тесла» лидирует в данном сегменте, результаты продаж нельзя назвать впечатляющими. Например, по итогам 2016 года было продано 39 тыс. машин.
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