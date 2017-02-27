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Прогноз по инфляции

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
forbes.ua
Какой будет инфляция в России в 2017 году?

Кризис, санкции и прочие неурядицы имеют две стороны медали. Обычно в период трудностей происходит ухудшение одних показателей и улучшение других. Именно так было с инфляцией в 2016 году. Когда экономический кризис остался позади, уровень инфляции по итогам года составил всего 5,4%. Это лучший показатель в новейшей истории России.

«Питерец.ру» сообщает, что, по оценкам экспертов, уровень инфляции в 2017 году может стать еще ниже. Она, скорее всего, достигнет отметки 4,5%. Что касается перспектив на ближайшие годы, то к 2019 году инфляции должна стабилизироваться на отметке 4%.

Учитывая тот факт, что экономика Петербурга всегда хорошо себя чувствует на фоне общероссийской экономики, это дает повод для оптимизма.
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