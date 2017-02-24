В гости к северному соседу

Финляндия является нашим северным соседом, потому взаимоотношения с этой страной крайне важны. Суоми является и важным партнером Петербурга. Так что все происходящее в этой сфере волнует жителей Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что поток российских туристов в Финляндию в январе 2017 года увеличился на 36 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Стороны ожидают возобновления нормального турпотока.

В связи с известными политическими событиями, а также экономическим кризисом в России, за последние 2 года количество российских туристов в Финляндии сократилось практически вдвое. Это заметно сказалось на торговле в приграничных городах. Но сейчас ситуация постепенно начинает выравниваться.