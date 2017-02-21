Вьетнамцы едут к нам

Северная столица России обладает туристической привлекательностью. Причем это характерно как для россиян, так и для зарубежных туристов. Потому иностранные предприниматели готовы вкладывать деньги в развитие туристического бизнеса, поскольку данное направление является перспективным.

«Питерец.ру» сообщает, что вьетнамские инвесторы намерены вложить около 700 млн. рублей в строительство гостиницы в Васильеостровском районе. Предположительно, это будет трехзвездночный отель, под который сейчас реконструируют особняк на Среднем проспекте.

Интерес представителей вьетнамского бизнеса объясним той ппулярностью, которую сейчас имеет Петербург. Азиатские инвесторы хотят выгодно вложить свои деньги.