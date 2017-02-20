Кризиса не будет

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в ближайшее время не стоит ожидать очередного кризиса. Он для России остался позади. Наша экономика вышла из рецессии и по итогам 2017 года следует ожидать роста ВВП в пределах 1-2%. Об этом известный финансист заявил СМИ во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Питерец.ру» считает, что оценка Грефа объетивна. Определенные предпосылки для такого оптимизма имеются. Рубль укрепил свои позиции на фоне роста нефтяных котировок. Санкции, помимо негативного влияния на экономику, в определенной степени произвели и положительный эффект.

Благоприятная ситуация для российской экономики повлияет на все регионы страны, в том числе – на Петербург.