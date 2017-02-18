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Налогов собрали больше

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
bazabest.ru
Сумма налоговых поступлений увеличилась на 11%

«Питерец.ру» сообщает, что в 2016 году в бюджет Северной столицы поступило налогов на сумму 408 млрд. рублей, что на 11% больше предыдущих показателей. Это свидетельствует о хорошем развитии экономики Петербурга.

В 2017 году планируется увеличить сумму налоговых поступлений до 434 млрд. руб. Если налоговики и власти Северной столицы будут придерживаться намеченного курса, достичь этих показателей вполне возможно.

Стоит отметить, что сократилось количество проверок ФНС в год, а сумма взысканий заметно выросла. К тому же налогоплательщики стали гораздо серьезнее относиться к выплате налогов и сборов. Это не могло не повлиять положительным образом на сумму, поступившую в бюджет Петербурга.
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