Развитие метро

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская подземка планирует привлечь инвестиции для развития инфраструктуры. Речь идет о сумме в 20,4 млрд. руб.

Деньги нужны будут на создание в метро зон широкополосного доступа в интернет, закупку современных поездов, а также на оснащение подземки инженерно-техническими средствами. Планируется реализация и ряда других проектов.

Петербургский метрополитен активно развивается. Отчасти это связано с требованием времени и рядом объективных факторов, а также участием города в Кубке Конфедераций и чемпионате мира по футболу.

В целом петербургский метрополитен отвечает необходимым требованиям, предъявляемым к современным подземкам, но всегда есть место для движения вперед.