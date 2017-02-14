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» » Развитие метро

Развитие метро

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
ru.wikipedia.org
На развитие метро понадобятся немалые средства

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская подземка планирует привлечь инвестиции для развития инфраструктуры. Речь идет о сумме в 20,4 млрд. руб.

Деньги нужны будут на создание в метро зон широкополосного доступа в интернет, закупку современных поездов, а также на оснащение подземки инженерно-техническими средствами. Планируется реализация и ряда других проектов.

Петербургский метрополитен активно развивается. Отчасти это связано с требованием времени и рядом объективных факторов, а также участием города в Кубке Конфедераций и чемпионате мира по футболу.

В целом петербургский метрополитен отвечает необходимым требованиям, предъявляемым к современным подземкам, но всегда есть место для движения вперед.
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