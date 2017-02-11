Доллар продолжает падать

Позиции рубля продолжают укрепляться. Во многом это связано с действиями ОПЕК. Организация, регулирующая мировую нефтедобычу, выполняет свои обещания: страны картеля снизили добычу «черного золота» примерно на 90% от обещанного уровня, что очень хорошо.

В связи с этим цена на нефть поднялась до отметки 56 $ за баррель. Курс доллара на текущие выходные составляет 58,85 руб, евро – 62,68 руб. Это минимум с июня 2015 года.

«Питерец.ру» затрудняется ответить, как будет вести себя доллар в дальнейшем. Но ситуация, которая возникла сейчас, является благоприятной для нашей экономики. Если рубль не потеряет свои позиции, это будет очень хорошо для Северной столицы России. Ведь экономика Петербурга зависит от экономики России.