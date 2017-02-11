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» » Доллар продолжает падать

Доллар продолжает падать

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
prostoinvesticii.com
Американская и европейская валюты зафиксировали минимум с июля 2015 года

Позиции рубля продолжают укрепляться. Во многом это связано с действиями ОПЕК. Организация, регулирующая мировую нефтедобычу, выполняет свои обещания: страны картеля снизили добычу «черного золота» примерно на 90% от обещанного уровня, что очень хорошо.

В связи с этим цена на нефть поднялась до отметки 56 $ за баррель. Курс доллара на текущие выходные составляет 58,85 руб, евро – 62,68 руб. Это минимум с июня 2015 года.

«Питерец.ру» затрудняется ответить, как будет вести себя доллар в дальнейшем. Но ситуация, которая возникла сейчас, является благоприятной для нашей экономики. Если рубль не потеряет свои позиции, это будет очень хорошо для Северной столицы России. Ведь экономика Петербурга зависит от экономики России.
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