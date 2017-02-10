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Ситуация на рынке недвижимости

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
glavnoe-spb.ru
Рынок недвижимости Петербурга развивается активными темпами

Кризис 2014-2015 годов остался далеко позади. Сегодня наша страна чувствует себя гораздо увереннее. Это касается многих городов и регионов, в том числе – Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что рынок недвижимости Северной столицы переживает серьезный рост. По данным риэлторам, сейчас люди в 3 раза активнее покупают квартиры в новостройках по сравнению с 2015 годом.

Петербуржцы покупают «студии», 2-х и 3-комнатные квартиры. Большой популярностью начинают пользоваться так называемые «новые вторички» – жилье примерно 10-летней давности. Эти квартиры еще морально не устарели, но их цена выгодно отличается от привычных «вторичек».

В общем, на рынке жилой недвижимости Петербурга немало интересных предложений, которые способны заинтересовать покупателей.
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