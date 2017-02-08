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» » Изменения Федерального закона 223-ФЗ с 1 января 2017 года

Изменения Федерального закона 223-ФЗ с 1 января 2017 года

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Автор: RusTender
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С 1 января 2017 года в сфере государственных закупок произошли значительные изменения.

С 1 января 2017 года в сфере государственных закупок произошли значительные изменения. 223-ФЗ был доработан и в него были внесены новые пункты.

С 1 января 2017 года вступают в силу следующие изменения:
- Ограничение закупок импорта
- Изменение порядка закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями
- Введение новой формы наказания Заказчиков

Ограничение закупок импорта

Согласно вступившим в силу изменениям 1 января 2017 года, заказчики должны будут включить в документацию требование о том, что участники обязаны задекларировать в заявке страну происхождения товаров.
Заказчики при закупках должны будут отдавать предпочтение товарам российского происхождения и работам, которые выполняют исполнители из России.

Кроме того, заказчикам в документацию нужно будет включить такое условие: если участник не укажет страну происхождения товара, его заявку не отклонят, но заказчик будет рассматривать ее как содержащую иностранные товары.

С 1 января 2017 года участники по 223-ФЗ, продукция которых происходит из России, будут иметь преимущество перед аналогами из других стран. Размер преференции определен как 15 процентов от цены договора, данное правило распространяется исключительно на закупки по 223-ФЗ, не касаясь процедур по 44-ФЗ.

Правила устанавливаются для всех видов закупок кроме закупок у единственного поставщика.

Таким образом, с 1 января 2017 года в документации госзаказчик по 223-ФЗ обязан указывать:
- Требование декларации страны, из которой происходит продукция, являющаяся предметом закупки;
- Прописанное положение о том, что участник конкурсной процедуры несет ответственность за достоверность предоставляемых им сведений о происхождении товара и других его свойствах;
- Информация о НМЦК за одну единицу продукции (или произведенных работ).

ГУП и МУП выходят из-под 223-ФЗ

Государственные и муниципальные унитарные предприятия с 1 января 2017 года выходят из-под действия Закона № 223-ФЗ и переходят на закупки по Закону № 44-ФЗ.

Унитарные предприятия в 2017 году смогут применять 223-ФЗ только для закупок:
• за счет безвозмездных грантов,
• в роли исполнителя по контракту,

Эти условия будут работать только если у предприятия есть Положение о закупках.
Под действие Закона № 44-ФЗ решили не переводить ФГУП, которые имеют существенное значение в вопросах обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства Перечень исключения состоит из 64 позиций.

В него включили отдельные:
-ФГУП – средства массовой информации;
- Ядерные организации госкорпорации "Росатом" и ФГУП "Атомфлот";
- Предприятия ФСБ, Управделами Президента и Минобороны России
- Научно-технические центры, производственные объединения и НИИ

Введение новой формы наказания Заказчиков

За нарушения закупок у МСП учреждение переведут на контрактную систему.

1 января 2017 года закон вводит новую форму наказания для заказчиков, не выполняющих объемы закупок у МСП. Если в течение 2017 года учреждение не выполнит нормы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства или разместит в ЕИС недостоверный отчет о таких закупках, оно с 1 февраля 2018 года потеряет право работать по Закону № 223-ФЗ. И до окончания календарного года будет применять Закон № 44-Ф

В соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ правительство РФ может устанавливать правила участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупке. В том числе, может предусмотреть обязательный минимальный годовой объем закупки у МСП, порядок расчета этого лимита, а также формат годового отчета о закупке у МСП и требования к его содержанию.
Источник: tender-rus.ru
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