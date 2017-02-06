Наталия Закхайм: зачем российской экономике новые банкноты?

Сегодня много говорят о дизайне новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, которые в скором времени должны войти в оборот на территории России. Но мало кто задумывается о том, что это означает для бюджета россиян и для экономики в целом.

«Введение банкнот нового номинала это, в первую очередь, вымывание копеек», - считает совладелец ГК ЛИК ПРО, Наталия Закхайм. – «К примеру, когда европейские страны переходили на евро, стоивший дороже национальной валюты, люди очень быстро привыкли к новой минимальной финансовой единице, и инфляция быстро догнала денежный номинал».

Иными словами, введение этих купюр позволит людям преодолеть психологические барьеры перед определенными суммами и больше тратить. В скором времени, уверены эксперты ЛИК ПРО, 200 рублей будут тратиться так же легко, как 100, а 50 рублей с появлением новых банкнот и вовсе могут стать «железом» и окончательно перейти в статус мелочи.

Купюры большего номинала – свидетельство не только инфляции, но и уровня доходов. Так, например, в Голландии отменено хождение монет 1 и 2 евроцента. Минимальный номинал – 5 центов. А вот в Германии 1 и 2 цента в ходу. Заработные платы же в Германии в среднем ниже голландских.

«Кроме экономической необходимости, это еще и психологический ход», - рассказывает Наталия Закхайм. – «Запад регулярно «хоронит» российскую экономику, а в ответ на это Россия удваивает номинал, как бы говоря: смотрите, в стране есть деньги и люди, готовые их тратить! К тому же, дизайн купюры в 200 рублей еще раз напоминает миру о том, что Крым теперь – часть России».