Наталия Закхайм: зачем российской экономике новые банкноты?

Сегодня много говорят о дизайне новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, которые в скором времени должны войти в оборот на территории России. Но мало кто задумывается о том, что это означает для бюджета россиян и для экономики в целом.
Иными словами, введение этих купюр позволит людям преодолеть психологические барьеры перед определенными суммами и больше тратить. В скором времени, уверены эксперты ЛИК ПРО, 200 рублей будут тратиться так же легко, как 100, а 50 рублей с появлением новых банкнот и вовсе могут стать «железом» и окончательно перейти в статус мелочи.
Купюры большего номинала – свидетельство не только инфляции, но и уровня доходов. Так, например, в Голландии отменено хождение монет 1 и 2 евроцента. Минимальный номинал – 5 центов. А вот в Германии 1 и 2 цента в ходу. Заработные платы же в Германии в среднем ниже голландских.