Помощь для малого бизнеса

Полноценное развитие малого бизнеса невозможно без государственной поддержки. Предприниматели нуждаются в помощи государства для осуществления некоторых программ. Потому субсидирование малого бизнеса является важным направлением деятельности государства.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2017 году Петербург выделит 120 млн. рублей для поддержки бизнеса. Не исключено, что эта сумма увеличится до 25% в результате корректировки бюджета.

Предприниматели могут получить консультации по вопросам субсидирования. Что касается отказов в получении дотаций в 2016 году, то большинство этих случаев связано с неправильным оформлением документов. Государство настроено на помощь бизнесу и не чинит искусственных препятствий для получения субсидий.