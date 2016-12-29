Дюков переизбран

Президент ФК «Зенит» Александр Дюков сохранил свою должность во главе «Газпром нефти». Совет директоров компании продлил полномочия Дюкова как гендиректора до 2021 года.

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Дюков был назначен гендиректором «Газпром нефти» в 2006 году. В 2011 году Дюкова переизбрали в первый раз. Теперь он снова сохранил свое место. Это показывает, каким авторитетом пользуется Александр Валерьевич в «Газпроме».

Решение о продлении полномочий Дюкова стало ожидаемым шагом. Это опытный профессионал, хорошо зарекомендовавший себя на своем посту. Так что какие-либо основания для перемен в данном случае отсутствовали.

Напоминаем, что «Газпром нефть» входит в число крупнейших нефтяных компаний мира.