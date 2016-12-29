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«Петербургская сбытовая компания» собирает долги

0
41
Автор: demidov
0
Фото:
google.com
«ПСК» в декабре 2016 направила более7 тыс. уведомлений на ограничение подачи электроэнергии коммерческим потребителям Петербурга

Общая задолженность предприятий составила 544 млн рублей. Бизнесмены в свою очередь недовольны работой самой «Петербургской сбытовой компании», ведь поставщик постоянно затягивает заключение договоров электроснабжения. Прокуратура уже проверяла «ПСК» по жалобам предпринимателей, ведь таким образом поставщик электроэнергии ставит под угрозу развитие малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге.
При этом «Петербургская сбытовая компания» является крупным должником «Объединенной энергетической компании»: только с мая по август 2016 года в арбитражный суд поступило шесть исков на общую сумму 2,4 млрд рублей, поданные «ОЭК» к «ПСК». Частично покрыть эти долги сбытовая компания пытается за счет включения в тариф собственных убытков, однако в Смольном уже не первый год считают суммы, заявляемые «ПСК», необоснованно увеличенными примерно на треть. Например, на содержание своего агента ЗАО «Петроэлектросбыт» компания в 2015 году потратила порядка 12% прибыли, в то время как «Вычислительный центр коллективного пользования» мог бы сотрудничать с поставщиком всего за 2,7%. Судя по тому, что вопрос с необоснованными убытками энергетиков поднимается из года в год, компании необходимо задуматься о глобальном пересмотре всей системы работы, а не ждать, что областной бюджет или судебные разбирательства помогут разом покрыть все расходы.
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