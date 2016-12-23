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Объем инвестиций вырос

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
changecurrency.ru
В 2016 году объем инвестиций в бюджет Петербурга вырос на 45 млрд. рублей

Инвестиционная привлекательность Петербурга не вызывает сомнений. Многие люди охотно вкладывают деньги в Северную столицу. В городе на Неве реализуются различные проекты.

2016 год стал для Петербурга гораздо более успешным в плане инвестиций, нежели 2015 год. Экономическая ситуация в стране постепенно стала стабилизироваться, что повлияло на экономику города. Объем инвестиций в бюджет Петербурга по итогам 2016 года составил 340 млрд. рублей, что на 45 млрд. больше прошлогодних показателей.

«Питерец.ру» считает, что это довольно внушительные цифры. Петербург считается хорошей «почвой» для вложения средств. Инвесторы охотно работают в Северной столице. Причем речь идет и о российских, и о зарубежных компаниях.
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