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» » Автомобильное производство сократилось

Автомобильное производство сократилось

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
в-деталях.рф
Зарубежные автоконцерны сократили выпуск машин

«Питерец.ру» сообщает, что концерны «Хендай», «Тойота» и «Ниссан» сократили производство новых авто на 8%. Эти данные предоставили аналитики авторынка.

По оценкам экспертов, петербургский автопром завершит год в минусе. Во многом это обусловлено снижение спроса на модели «Хендай Солярис» и «Киа Рио». Что касается «Тойоты» и «Ниссана», эти два «иностранных игрока» должны закончить год в плюсе.

В настоящий момент петербургские заводы готовятся к зимним праздникам. «Хендай» остановится свой конвейер 26 декабря, «Тойота» и «Ниссан» – 31 декабря. Все три концерна начнут работу 9 января.

Что касается областного завода «Форд», он прервал свою работу еще в ноябре. Конвейер будет запущен после январских праздников.
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