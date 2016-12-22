Автомобильное производство сократилось

«Питерец.ру» сообщает, что концерны «Хендай», «Тойота» и «Ниссан» сократили производство новых авто на 8%. Эти данные предоставили аналитики авторынка.

По оценкам экспертов, петербургский автопром завершит год в минусе. Во многом это обусловлено снижение спроса на модели «Хендай Солярис» и «Киа Рио». Что касается «Тойоты» и «Ниссана», эти два «иностранных игрока» должны закончить год в плюсе.

В настоящий момент петербургские заводы готовятся к зимним праздникам. «Хендай» остановится свой конвейер 26 декабря, «Тойота» и «Ниссан» – 31 декабря. Все три концерна начнут работу 9 января.

Что касается областного завода «Форд», он прервал свою работу еще в ноябре. Конвейер будет запущен после январских праздников.