Анонимное лечение от алкоголизма

Многие алкозависимые и их родственники желали бы знать - возможно ли анонимное лечения у нарколога, который бы не ставил пациента на учет и не разглашал историю его болезни? Постановка на учет грозит возможной потерей рабочего места, изъятием водительских прав и лицензии на ношение оружия. Таким людям следует знать, что анонимно пролечиться от алкоголизма вполне возможно.

Что такое анонимное лечение?

Анонимное лечение в дальнейшем не ограничивает пациента в каких-либо социальных правах. Конфиденциально лечиться человек может на законных основаниях. Анонимное лечение алкоголизма возможно не только в клинике, но и на дому. Однако в клинике врачам гораздо удобнее лечить и наблюдать за процессом выздоровления обратившегося за помощью пациента.

Технология анонимного лечения

Для такого лечение следует выбрать солидную наркологическую клинику с положительной репутацией, которая является своеобразной гарантией не только качественного, но и конфиденциального лечения. В такой клинике у пациента не будут интересоваться местом регистрации и даже паспортными данными.

Больному необходимо только сообщить врачу-наркологу о своем желании вылечиться от зависимости анонимно. Интересно узнать, что и на конфиденциальное лечение также требуется согласие зависимого. Согласия одних только близких людей недостаточно. Желание самого пациетна избавиться от зависимости обязательно, ведь от желания зависит и эффективность проводимого лечения.

Затем лечение следует оплатить. Теперь можно начинать принимать все необходимые лечебные процедуры.

Достоинства анонимного лечения

Если больной решил лечиться от алкозависимости конфиденциально, то ему необходимо знать обо всех плюсах такого вида лечения. Они следующие:

1. Отсутствие процедуры постановки на учет к врачу-наркологу. В результате больной не столкнется в дальнейшем с какими-либо социально-правовыми ограничениями.

2. Ни один человек из окружения больного, а также посторонние люди не будут знать о том, что данный человек лечился от алкозависимости в наркологической клинике.

3. Анонимный пациент будет получать лечение, идентичное тому, что получают люди, поставленные на учет, и лечащиеся открыто. Всем пациентам стационара без исключения предоставляется равная возможность получать высококвалифицированную и качественную наркологическую помощь.