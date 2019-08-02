Синдром Тернера
Эта генетическая патология впервые была выявлена Шерешевским в 1925 году. Позже на основе трудов советского эндокринолога в 1938 году Тернер систематизировал симптомы и выделил основные показатели наличия патологии.
Это хромосомная аномалия характеризуется полным или частичным отсутствием половой Х хромосомы в паре. Страдают симптомом только девочки. Кариотип записывается в виде 45 XO. Встречается примерно на одну новорожденную девочку из.1500. 85% эмбрионов с аномалией погибают еще в первом триместре.
Причины
Ученые не выявили зависимость наличия Тернера от возраста родителей. Среди основных факторов выделяют:
- воздействие на женщину длительного малого ионизирующего излучения, или доз сильной радиации;
- воздействие токсинов;
- плохой анамнез.
Механизм возникновения имеет несколько путей:
- мозаицизм. В этом случае в организме женщины некоторые клетки имеют обе X хромосомы, но одна из них не активна;
- транслокация. Часть половой хромосомы переходит на аутосомные;
- кольцевание. Малое и короткое плечо хромосомы могут замкнуться.
Не передается по наследству, так как носители патологии полностью бесплодны.
Симптомы
Симптоматика у двух разных людей с синдромом может существенно отличаться и зависит от степени и природы появления аномалии. К основным общим синдромам можно отнести:
- низкий рост;
- короткая шея;
- недоразвитие вторичных половых признаков;
- пороки сердца и сердечно-сосудистой система;
- бесплодие;
Ярко выраженное слабоумие не наблюдается. Возможно отставание в развитии, задержка речи, трудности с письмом. При должном внимании и лечении женщины могут вести нормальный образ жизни.
Диагностика
На ранних стадиях беременности диагностировать Тернера можно несколькими способами. С помощью УЗИ выявить внешние симптомы не удастся, однако пороки сердца и почек могут стать сигналом для назначения других методов диагностики.
Наиболее безопасный и эффективный способ определения наличия синдрома является неинвазивный пренатальный ДНК тест. Анализ выполняется по крови матери уже на 9-й неделе беременности. Из крови выделяется фетальная фракция ДНК плода. Далее кариотип ребенка исследуется на наличие числовых хромосомных аномалий. Точность методики до 99,99%
Лечение
Синдром Шерешевского-Тернера не поддается полному излечению. Назначается гормональная терапия, для увеличения уровня эстрогена. Внешние дефекты убираются с помощью пластики. Пороки сердца корректируются хирургическим путем.
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