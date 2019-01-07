Что такое созависимость и как ее лечить?

Созависимость – это такое патологическое состояние, когда личность человека глубоко поглощена его близким или родственником. Оно отличается слишком сильной социальной или эмоциональной зависимостью от определенного человека, беспрекословным служением ему. Обычно такой термин употребляют для обозначения психологической болезни членов семьи или просто близких наркоманов, алкоголиков и т.д.

Созависимые люди ограничивают себя во всем, полностью теряют свою личность. Границы в коммуникации полностью стираются. В итоге, вместо помощи больному его близкие оказывают ему «медвежью услугу». Круг замыкается, а единственный выход из ситуации – 12 шагов и лечение созависимости.

Особенности программы «12 шагов» для лечения созависимости

Такое патологическое состояние требует обязательного психологического и психотерапевтического вмешательства. В противном случае пагубные привычки уничтожают жизнь и зависимого человека, и его близких. Медикаменты в таких случаях используются крайне редко, а если и входят в курс лечения, то только в качестве вспомогательного средства.

Программа «12 шагов» включается в себя такие этапы психотерапевтического исцеления:

Осознание того, что проблема действительно существует. Принятие ее и того факта, что человек не может больше контролировать ситуацию. Поиск причин созависимости, конкретизация фактов. Принятие того, что проблема в созависимом человеке, а не в его окружающих. Избавление от негатива и желания обвинять других, обращение за помощью. Осознание сделанных ошибок. На этом этапе человек учится признавать свои промахи и прощать себя за них. Избавление от желания гиперконтроля. Человек учится отказываться от контроля других людей. Он пытается давать свободу своим близким. Работа над тем, чтобы научиться просить и принимать помощь со стороны. Работа с проявлением чувств и эмоций. Восстановление внутреннего диалога, обучение анализу собственных ощущений, мыслей, эмоций. Осознание личностных границ других людей. Человек учится уважать свободу окружающих. Разговор с близкими, чистосердечное признание своей вины перед ними. Пациент открывается людям. Работа над собой, установка на то, чтобы стать лучше, сильнее, независимее.

После психотерапии по системе «12 шагов» созависимость исчезает. На ее смену приходит реальная забота, душевные силы и желание менять мир. Люди готовы реально помочь своим близким и поддержать их в лечении, а не в саморазрушении.