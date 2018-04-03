Какие формы цистита бывают

Циститы могут провоцироваться не только микробными компонентами, но и другими возбудителями, а также неинфекционными факторами. Поэтому помимо микробного воспаления, которое относят к самому традиционному течению цистита, могут также провоцировать его вирусные агенты, грибковые возбудители и паразиты, как внутриклеточные и микроскопические, так и гельминты, обитающие в кишечнике. Кроме того, могут приводить к циститу лучевые поражения и воздействие агрессивных химических факторов, аллергенов. Хотя аллергия редко провоцирует цистит, но течение его может быть затяжным и рецидивирующим, если не устранить из окружения пациента или питания пациента аллерген, и если он постоянно контактирует со стенками пузыря. Подробнее об аллергии можно прочитать на нашем сайте - https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/bolezni/allergiya/. Аллергены могут быть различными, но наиболее часто это пища и лекарства.

Формы цистита: какими они могут быть?

По своему течению циститы могут быть как острыми, так и хроническими. Кроме того, могут иметь место и другие формы цистита, которые разделяются по причинным факторам. К ним могут относиться микробный тип, вирусное поражение или грибковое, а также паразитарная форма цистита. Могут также отдельно выделяться лучевая форма цистита, а также химический, в том числе и лекарственный циститы.

Все формы могут иметь сходные клинические симптомы, но для каждого из вариантов есть и свои типичные проявления, по которым можно распознать эту форму и отличить ее от всех других. Не все варианты можно распознать только по проявлениям, внешне и ощущениям самого пациента, для большинства форм есть определенные изменения в лабораторных анализах и данных инструментальных исследований.

Паразитарный цистит: чем провоцируется?

Для жителей нашей страны подобный вид цистита, вызванный глистами, не характерен, если они не ездят отдыхать в тропики и экзотические страны. Его провоцируют два типа глистов и один из видов простейших. Так, можно ощутить на себе признаки паразитарного цистита при наличии такого деликатного венерического заболевании, как влагалищный трихомониаз, либо при заражении такими паразитами как шистосома или свайник, червь провоцирующий такую болезнь как диоктофимоз. Если оба этих черв типичны для азиатских и африканских стран и могут быть привезены только выходцами из этих стран или туристами экстремалами, то вот трихомониаз вполне можно подхватить и дома, в своей стране при наличии нескольких половых партнеров и секса без предохранения. Простейшее трихомонада обитает в области половых путей женщин и уретры мужчин, проникая в область мочевого пузыря и активно там размножаясь. Обычные методы лечения цистита при ней не подействуют, нужны специфические противопаразитарные препараты, подавляющие рост данного паразита. Передается трихомонада при генитальных, оральных и анальных интимных контактах, восприимчивость к ней весьма велика, и при незащищенном сексе ею можно легко заразиться.

А вот такие паразиты, типичные для нашей страны как острицы или аскариды, вопреки распространенному мнению, паразитарных циститов не провоцируют, хотя и могут быть предрасполагающими факторами для развитии вторичных микробных поражений. Также не опасны лентецы и сосальщики, они не приживаются в мочевом пузыре – для них эта среда губительна. А строго соблюдение правил интимной гигиены и предохранение при интимной близости, верность партнеру и ведение здорового образа жизни, элементарные правила безопасности на отдыхе в экзотических странах помогут избежать встречи с подобным видом цистита и его серьезными последствиями для здоровья мочеполовой системы.