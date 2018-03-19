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» » » » Ортопедический центр «ОРТО-С»: квалифицированная помощь в СПб

Ортопедический центр «ОРТО-С»: квалифицированная помощь в СПб

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Современный протезно-ортопедический центр «ОРТО-С» в Санкт-Петербурге помогает людям с проблемами опорно-двигательной системы.

Представляем ортопедический центр и сеть магазинов ортопедических изделий и обуви. Протезно-ортопедический центр «ОРТО-С» ставит перед собой задачу — при помощи современных технологий помочь социально интегрироваться людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Пациенты могут записаться к врачу-ортопеду на прием для получения квалифицированной консультации. Для встречи с ортопедами обращайтесь по адресам в СПб:

  • м. Елизаровская, ул. Ольминского, д. 5, тел. для записи (812) 574-51-48;
  • м. Спортивная, ул. Блохина, д. 14, тел. для записи (812) 498-52-41.

Специалисты рекомендуют получить врачебную консультацию, если раньше не было проблем со здоровьем, но стали проявляться симптомы:

  • онемение рук;
  • хруст в суставах;
  • болезненность или припухлость суставов;
  • ломота или боль в мышцах при изменении погоды.

Не затягивайте, обратитесь к врачу! Своевременное лечение остановит развитие заболевания.

В специализированных магазинах можно приобрести продукцию протезно-ортопедического характера. Все товары проходят тщательную проверку специальной комиссией, состоящей из высококвалифицированных врачей. В ортопедическом салоне в Санкт-Петербурге покупателям предлагаются:

  • опоры;
  • костыли;
  • кресла-коляски;
  • трости;
  • санитарные устройства;
  • корсеты;
  • специальные подушки;
  • ортопедическая обувь;
  • тренажеры и т. д.

Ознакомьтесь с ассортиментом ортопедической обуви и всевозможных изделий на страницах интернет-магазина, а также в салонах по указанным адресам. Сайт постоянно пополняется новой продукцией. Изделия можно купить по доступной цене. Если у вас появились вопросы, свяжитесь с нашим менеджером по контактным телефонам.

Центр «ОРТО-С» предлагает услуги по обследованию, диагностике, консультации у опытных врачей, курс лечебной физкультуры. Здесь можно купить по низкой цене ортопедические и анатомические изделия. Открыт специализированный детский ортопедический центр, где маленьким пациентам предоставляется профессиональная медицинская помощь.

Преимущества Центра:

  • оптовые цены по-настоящему низкие;
  • полный спектр услуг;
  • широкий ассортимент специализированных товаров;
  • штат врачей высокой квалификации;
  • внимательное и заботливое отношение к пациентам.

Компания «ОРТО-С» представлена протезно-ортопедическим центром, 2-мя салонами и интернет-магазином. Центр ведет прием взрослых и детей, оснащен современным оборудованием, инструментами. По специальной программе предоставляются льготы некоторым категориям граждан, имеющим постоянную прописку в Санкт-Петербурге. Подробную информацию можно узнать по контактным телефонам.
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