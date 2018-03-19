Ортопедический центр «ОРТО-С»: квалифицированная помощь в СПб

Представляем ортопедический центр и сеть магазинов ортопедических изделий и обуви. Протезно-ортопедический центр «ОРТО-С» ставит перед собой задачу — при помощи современных технологий помочь социально интегрироваться людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Пациенты могут записаться к врачу-ортопеду на прием для получения квалифицированной консультации. Для встречи с ортопедами обращайтесь по адресам в СПб:
- м. Елизаровская, ул. Ольминского, д. 5, тел. для записи (812) 574-51-48;
- м. Спортивная, ул. Блохина, д. 14, тел. для записи (812) 498-52-41.
Специалисты рекомендуют получить врачебную консультацию, если раньше не было проблем со здоровьем, но стали проявляться симптомы:
- онемение рук;
- хруст в суставах;
- болезненность или припухлость суставов;
- ломота или боль в мышцах при изменении погоды.
Не затягивайте, обратитесь к врачу! Своевременное лечение остановит развитие заболевания.
В специализированных магазинах можно приобрести продукцию протезно-ортопедического характера. Все товары проходят тщательную проверку специальной комиссией, состоящей из высококвалифицированных врачей. В ортопедическом салоне в Санкт-Петербурге покупателям предлагаются:
- опоры;
- костыли;
- кресла-коляски;
- трости;
- санитарные устройства;
- корсеты;
- специальные подушки;
- ортопедическая обувь;
- тренажеры и т. д.
Ознакомьтесь с ассортиментом ортопедической обуви и всевозможных изделий на страницах интернет-магазина, а также в салонах по указанным адресам. Сайт постоянно пополняется новой продукцией. Изделия можно купить по доступной цене. Если у вас появились вопросы, свяжитесь с нашим менеджером по контактным телефонам.
Центр «ОРТО-С» предлагает услуги по обследованию, диагностике, консультации у опытных врачей, курс лечебной физкультуры. Здесь можно купить по низкой цене ортопедические и анатомические изделия. Открыт специализированный детский ортопедический центр, где маленьким пациентам предоставляется профессиональная медицинская помощь.
Преимущества Центра:
- оптовые цены по-настоящему низкие;
- полный спектр услуг;
- широкий ассортимент специализированных товаров;
- штат врачей высокой квалификации;
- внимательное и заботливое отношение к пациентам.
Компания «ОРТО-С» представлена протезно-ортопедическим центром, 2-мя салонами и интернет-магазином. Центр ведет прием взрослых и детей, оснащен современным оборудованием, инструментами. По специальной программе предоставляются льготы некоторым категориям граждан, имеющим постоянную прописку в Санкт-Петербурге. Подробную информацию можно узнать по контактным телефонам.