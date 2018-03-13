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Проблемы со здоровьем от компьютера: заболевания и проблемы

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
otravmah.com
Проблемы со здоровьем от компьютера: заболевания, которые нас ждут при отсутствии подвижности

Переход бизнеса в интернет, компьютеризация всех офисов и поголовное введение вычислительной техники в домашнюю жизнь упростили ведение дел и расширили возможности человечества. Однако вместе с удобством пришли и проблемы, связанные со здоровьем.

Каждый человек, который по 6-12 часов в день проводит перед компьютером, рискует столкнуться с одним из нарушений, описанных ниже. А в худшем случае его ждет целый спектр патологий, лечение которых займет много времени.

Туннельный синдром

Получение вывиха пальца на руке при работе за компьютером – редкая проблема. А вот развитие синдрома запястного канала встречается у большого количества человека. Связан синдром с изменением локтевой и лучевой кости, которые при длительном нахождении в одном и том же положении сужаются. В результате защемляется нерв, а это чревато ограничениями подвижности и сильными болями.

Распознать туннельный синдром можно по сильной усталости, онемению запястий и появлению неприятных ощущений в пальцах. Статистика подтверждает: как минимум каждый 6 человек страдает от синдрома разной тяжести.

Проблемы со зрением

Излучение монитора и особенности концентрации внимания приводят к нарушениям зрения:

  • появляется близорукость – для ее профилактики необходимо каждый час делать отдых и выполнять упражнения;
  • развивается синдром сухого глаза – нужно пить витамины, включать в рацион Омега-3 и проходить профилактические курсы лечебных капелек для зрения;
  • возникает сильное напряжение, лопаются сосуды – следует равномерно распределять нагрузку, чередовать ее с перерывами, не садиться за домашний компьютер сразу же после работы.

Помогает и такая профилактика, как изменение объекта обзора. Нужно изредка смотреть то на объекты вдали, то на предметы вблизи. Напряженная работа в течение всего дня – повод дать вечером глазам расслабиться. Сделайте для них приятные компрессы из черного или ромашкового чая. Не проводите время за монитором.

Важно! Помните, что оптимальная дистанция при работе с монитором, - не менее 50 см.

Современные мониторы безопасны для здоровья, но только при соблюдении нормального положения и установке адекватных настроек. Частота мерцания должна быть от 75 Гц, а цветность – не менее 256. Следует выбирать удобный шрифт для работы, который не напрягает зрение.

Проблемы позвоночника

Сидячая работа приводит к остеохондрозу, нарушениям кровообращения в спине и связочном аппарате, от этого страдает головной мозг и все внутренние органы. Портится осанка, развиваются постоянные боли в спине и пояснице.

И избежать этого можно, лишь выполняя гимнастику и следя за своей осанкой. Каждый час нужно немного разминаться, прогуливаться. В идеале – заниматься спортом.

Из-за сидячей работы за компьютером в органах малого таза застаивается кровь, отчего развиваются проблемы с половой сферой. Возникает геморрой, заболевания мочевыделительной системы, нередки случая простатита и цистита. У женщин нарушается менструальный цикл и может возникнуть бесплодие.

Другие проблемы со здоровьем

Постоянная работа за компьютером в сидячем положении (а некоторые могут делать это, лежа на диване), приводит к появлению других проблем:

  1. Кожные заболевания. Постоянное облучение, сосредоточенность на работе ведет к бессоннице, напряжению. У человека ухудшается цвет лица. Замечены ситуации, когда усиливается количество высыпаний при длительном нахождении за монитором.
  2. Замедленный обмен веществ. Малоподвижность замедляет сжигание жиров, ток крови, снижается эффективность инсулина.
  3. Ожирение. Медленное усвоение и переработка жиров, углеводов, сидячая работа – все это приводит к накоплению висцерального жира. Ожирение может приводить и к другим болезням – сердечно-сосудистым нарушениям.
  4. Диабет. Низкая подвижность стимулирует повышение сахара в крови. В результате развивается тяжелое эндокринное нарушение.

Предотвратить частичное воздействие компьютера на организм можно, если следить за своей осанкой, правильно питаться, вовремя отдыхать и заниматься спортом 2-3 раза в неделю.
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