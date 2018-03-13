Проблемы со здоровьем от компьютера: заболевания и проблемы

Переход бизнеса в интернет, компьютеризация всех офисов и поголовное введение вычислительной техники в домашнюю жизнь упростили ведение дел и расширили возможности человечества. Однако вместе с удобством пришли и проблемы, связанные со здоровьем.

Каждый человек, который по 6-12 часов в день проводит перед компьютером, рискует столкнуться с одним из нарушений, описанных ниже. А в худшем случае его ждет целый спектр патологий, лечение которых займет много времени.

Туннельный синдром

Получение вывиха пальца на руке при работе за компьютером – редкая проблема. А вот развитие синдрома запястного канала встречается у большого количества человека. Связан синдром с изменением локтевой и лучевой кости, которые при длительном нахождении в одном и том же положении сужаются. В результате защемляется нерв, а это чревато ограничениями подвижности и сильными болями.

Распознать туннельный синдром можно по сильной усталости, онемению запястий и появлению неприятных ощущений в пальцах. Статистика подтверждает: как минимум каждый 6 человек страдает от синдрома разной тяжести.

Проблемы со зрением

Излучение монитора и особенности концентрации внимания приводят к нарушениям зрения:

появляется близорукость – для ее профилактики необходимо каждый час делать отдых и выполнять упражнения;

развивается синдром сухого глаза – нужно пить витамины, включать в рацион Омега-3 и проходить профилактические курсы лечебных капелек для зрения;

возникает сильное напряжение, лопаются сосуды – следует равномерно распределять нагрузку, чередовать ее с перерывами, не садиться за домашний компьютер сразу же после работы.

Помогает и такая профилактика, как изменение объекта обзора. Нужно изредка смотреть то на объекты вдали, то на предметы вблизи. Напряженная работа в течение всего дня – повод дать вечером глазам расслабиться. Сделайте для них приятные компрессы из черного или ромашкового чая. Не проводите время за монитором.

Важно! Помните, что оптимальная дистанция при работе с монитором, - не менее 50 см.

Современные мониторы безопасны для здоровья, но только при соблюдении нормального положения и установке адекватных настроек. Частота мерцания должна быть от 75 Гц, а цветность – не менее 256. Следует выбирать удобный шрифт для работы, который не напрягает зрение.

Проблемы позвоночника

Сидячая работа приводит к остеохондрозу, нарушениям кровообращения в спине и связочном аппарате, от этого страдает головной мозг и все внутренние органы. Портится осанка, развиваются постоянные боли в спине и пояснице.

И избежать этого можно, лишь выполняя гимнастику и следя за своей осанкой. Каждый час нужно немного разминаться, прогуливаться. В идеале – заниматься спортом.

Из-за сидячей работы за компьютером в органах малого таза застаивается кровь, отчего развиваются проблемы с половой сферой. Возникает геморрой, заболевания мочевыделительной системы, нередки случая простатита и цистита. У женщин нарушается менструальный цикл и может возникнуть бесплодие.

Другие проблемы со здоровьем

Постоянная работа за компьютером в сидячем положении (а некоторые могут делать это, лежа на диване), приводит к появлению других проблем:

Кожные заболевания. Постоянное облучение, сосредоточенность на работе ведет к бессоннице, напряжению. У человека ухудшается цвет лица. Замечены ситуации, когда усиливается количество высыпаний при длительном нахождении за монитором. Замедленный обмен веществ. Малоподвижность замедляет сжигание жиров, ток крови, снижается эффективность инсулина. Ожирение. Медленное усвоение и переработка жиров, углеводов, сидячая работа – все это приводит к накоплению висцерального жира. Ожирение может приводить и к другим болезням – сердечно-сосудистым нарушениям. Диабет. Низкая подвижность стимулирует повышение сахара в крови. В результате развивается тяжелое эндокринное нарушение.

Предотвратить частичное воздействие компьютера на организм можно, если следить за своей осанкой, правильно питаться, вовремя отдыхать и заниматься спортом 2-3 раза в неделю.