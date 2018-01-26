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Глюкоза в плазме крови

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
vk.com
Глюкоза в плазме крови – особая биологическая переменная, позволяющая судить о стабильности внутренней среды организма

Глюкоза в плазме крови – особая биологическая переменная, позволяющая судить о стабильности внутренней среды организма. Выявляется при помощи лабораторно-клинического исследования, назначаемого врачом для выявления качества углеводного обмена в организме пациента.

Анализы для определения глюкозы бывают нескольких видов:

- исследование венозной крови пациента. Выполняется в утреннее время натощак. Подготовка к сдаче крови стандартная.

- глюкозотолерантный пероральный тест. Выполняется по принципу: сдача крови, питье раствора глюкозы (75 гр. порошка на 300 мл. воды), затем повторная сдача крови через два часа. Для беременных немного иные параметры – час, затем еще час. В некоторых случаях действует алгоритм 30 минут, потом еще 30 минут. Немного затянутый, но очень информативный вариант исследования.

- гликозилированный анализ на гемоглобин (HbA1c). Выявляет уровень глюкозы, который держался в организме на протяжении трех месяцев. Забор крови производится из пальца или вены. Может проводиться в домашних условиях при помощи гликометра, однако, исследование, проводимое в лабораторных условиях, выдает наиболее четкие и подробные результаты.

Сдать любой из анализов вы сможете в Центре молекулярной диагностики CMD, записавшись в удобное для вас время. Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно временного отказа от некоторых лекарственных средств, способных исказить результаты исследования.

За сутки до посещения лаборатории CMD  следует воздержаться:

 - от физических нагрузок;

- от соленой, жирной, острой пищи;

- газированных напитков, содержащих в себе ароматизаторы и красители;

- за 8-12 часов до исследования полностью отказаться от еды. Пить можно только чистую негазированную воду.

По возможности, постарайтесь расслабиться, избежать стрессов и волнений.

Уровень глюкозы в плазме крови: норма

Для капиллярной крови, взятой из пальца, норма составляет 3,3-5,5 ммоль/л.

Колебания допустимых показателей в плазме венозной крови  немного выше - 4,0-6,1 ммоль/л.

Тест HbA1c в норме должен показать 5,7%.

Норма глюкозы в крови не зависит от пола, но имеет различия по возрастным признакам.

Дети от двух дней до 4,3 недель имеют норму от 2,8до 4,4 ммоль/л.

Дети от 1 месяца до 14 лет - от 3,3 до 5,6 ммоль/л.

Норма глюкозы в возрасте от 14 до 60 лет - 4,1 до 5,9 ммоль/л.

Подробнее об анализе на сахар читайте на сайте www.cmd-online.ru

 
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