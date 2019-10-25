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Массаж, как лекарственное средство

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Массаж как метод воздействия на тело человека зародился с первобытных времен, с момента появления и развития самого человека

Массаж как метод воздействия на тело человека зародился с первобытных времен, с момента появления и развития самого человека, как говориться, пустил свои корни. Применялся как местное или общее лечебное действие путем поглаживания и растирания. Постепенно развиваясь, метод массажа дошел до настоящего времени, значительно увеличив свое применение во многих странах мира. Пройти массажные курсы в СПБ можно в Школе мастеров массажа.

Классификация массажа

В зависимости от поставленной цели перед массажистом массаж различается по видам, формам и методам воздействия.

Виды массажа:

• Спортивный. Распространен среди спортсменов, для восстановления после физических упражнений. В процессе спортивного массажа наибольшее внимание уделяется связкам и сухожилиям, так как на них идет сильная нагрузка при занятии спортом. Различают: тренировочный – назначается для подготовки спортсменов с целью улучшения их достижений, массируя мышцы, которые максимально будут задействованы в том или ином виде спорта; предварительный – назначается для снятия напряжения в мышцах перед предстоящей тренировкой; восстановительный – назначается после физической нагрузки для восстановления работоспособности мышц; массаж при ушибах и травмах – назначается для предупреждения различного рода ушибов и травм, происходящих от перенапряжения и перегрузки мышц.

• Лечебный (медицинский). Применяется на всех этапах лечебного процесса при лечении разных заболеваний, травм (увечий), ушибов, как самостоятельным методом, так и дополнением к основному курсу лечения, особенно необходим при реабилитации после заболевания.

• Косметический. Назначается как омолаживающее и очищающее для сохранения кожных покровов в чистом и красивом виде. Различают: профилактический (препятствует старению кожи, помогает сохранить упругость); лечебно-косметический (необходим при устранении растяжек, мимических морщин, целлюлита и т.д.); пластический (пользуется большим спросом у пожилых людей, иногда и у молодых, желающих убрать глубокие морщины).

• Классический. Используется для общего оздоровления организма, способствует расслаблению и восстановлению трудоспособности. При использовании техники классического массажа массируется все тело от головы до пяток. Такой вид массажа способствует расслаблению мышц, циркуляции крови, выведению шлаков, улучшению состояния кожи, при этом время процедуры и нагрузка подбирается индивидуально для каждого пациента.

Основные методы массажа

К основным методам относятся – ручной, аппаратный, ножной, комбинированный. Применяются в зависимости от ситуации и заболевания пациента.

Формы массажа

Формы, как и методы, подбираются по степени заболевания пациента, а также по месту локализации болевого очага. Подразделяются на: общий – когда, массируется все тело; локальный – массируется определенная зона; самомассаж – человек выполняет массаж сам себе; парный – массаж производят одновременно два массажиста, но на разные зоны; взаимный – выполняется в паре, два человека массируют друг друга.

Чтобы получить наибольший эффект от процедуры массажа, необходимо как можно подробнее описать тот недуг, который вас беспокоит.

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