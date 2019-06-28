Диагностика зубов и профессиональное назначение лечения

Диагностическое обследование полости рта и зубного ряда проводится всегда, независимо от причин посещения стоматолога. Диагностика зубов, проведенная своевременно, позволяет выявить заболевания твердых и мягких зубных тканей на начальном этапе. В этом случае лечение будет проведено с минимальным вмешательством стоматолога, а, следовательно, его стоимость окажется невысокой.

В стоматологической клинике «Органик Нева» диагностика зубов проводится перед каждой стоматологической операцией, будь то лечение, косметические или ортодонтические процедуры или имплантация зубов. Предварительное обследование ротовой полости дает возможность выбрать оптимальный способ решения любой стоматологической проблемы.

Диагностика зубов начинается с их визуального осмотра. Стоматолог обращает внимание на состояние зубов, их цвет, степень прозрачности, наличие сколов и трещин зубной эмали. Обо всех дефектах, обнаруженных врачом, пациент будет информирован в полной мере. Он получит профессиональную консультацию стоматолога, который расскажет о возможных способах решения его проблемы, об их эффективности и стоимости. Пациенту предоставляется возможность исправить дефект ротовой полости или осуществить лечение по приемлемой для него цене.

Диагностика зубов не ограничивается осмотром специалиста. Во время этого процесса часто делают рентгеновские снимки. С помощью радиовизографа делают рентген челюстей пациента, после чего снимок отправляют в компьютер его лечащего врача. Стоматолог получает полную картину состояния зубов пациента, которая позволяет ему наметить эффективный протокол собственных действий, необходимых для устранения существующей проблемы.

Более подробный и объемный рентгеновский снимок может потребоваться, если речь идет о таких областях стоматологии, как имплантология, ортопедия и ортодонтия. В этом случае применяется цифровая рентгенография, которая отличается низкой степенью облучения. В то же время данное обследование делает возможным всесторонний осмотр каждого зуба и выявляет проблемы костных структур зубов и их мягких тканей.

В настоящее время все стоматологические клиники оснащены и дентальными микроскопами. Они позволяют обнаружить микротрещины в зубной эмали и нулевой этап развития патологии ротовой полости.

Среди часто используемых стоматологических инструментов следует назвать и апекслокатор. Это устройство используется для определения длины корневого канала, которая влияет на выбор инструмента для его лечения.