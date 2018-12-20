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Премьера нового проекта «На приеме у Михаила Лабковского»

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34
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
телеканал Доктор
В эфире телеканала «Доктор» состоится премьера нового проекта «На приеме у Михаила Лабковского».

5 января в эфире телеканала «Доктор» состоится премьера нового проекта «На приеме у Михаила Лабковского». В качестве новогоднего подарка всех зрителей ждет целый день с самым известным психологом страны. Михаил подробно разберет проблемы гостей студии, чтобы оказать помощь в тяжелой жизненной ситуации.
У многих людей еще в детстве формируется жалость к себе и повышенная тревожность, поэтому они, привыкая к такой модели поведения, проживают собственную жизнь, не испытывая удовольствия и не реализовывая полностью свой потенциал. Определить, что тебе необходима психологическая помощь, бывает достаточно сложно. Многие стараются решить свои проблемы самостоятельно и, не справившись, просто опускают руки, другие пытаются найти внешнее объяснение проблемы: потеря близкого или плохие отношения с родителями. Но зачастую очевидных внешних ? ?ричин страданий нет, а человеку все еще плохо, и это серьезный повод обратиться к специалисту.

«Практика ходить к психологу и решать свои внутренние проблемы со специалистом в России не распространена. У нас люди более закрытые, и обращение к психологам так пока и не стало культурой. На Западе народ более открытый — говорит, что думает и что чувствует. У людей есть понимание, что для того, чтобы иметь высокое качество жизни, надо работать, в том числе и над психологическими проблемами. Там в школах работают целые группы психологов, и поэтому все с детства привыкают к идее, что можно обратиться за помощью к специалисту. Цель н? ?вого проекта на телеканале "Доктор" показать, что психолог — это не страшно, он необходим нам, так же как терапевт или хирург. Надеюсь, что зрители программы смогут найти себя в героях студии и начать новую жизнь без страхов и переживаний», — рассказал Михаил Лабковский.

Первые выпуски проекта будут посвящены невротическим отношениям в браке, кризису среднего возраста, тревожности, низкой самооценке, синдрому выученной беспомощности и вопросам раннего развития и опережающего обучения детей.

Смотрите премьеру программы «На приеме у Михаила Лабковского» весь день на телеканале «Доктор» 5 января.

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