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Типичные ошибки в лечении простуды

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54
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
glavrach.com
Среди самых распространенных ошибок в лечении простуды фигурирует наша безграмотность

Среди самых распространенных ошибок в лечении простуды фигурирует наша безграмотность в тех или иных вопросах и игнорирование назначений врача в угоду собственных убеждений и познаний. Существуют людские ошибки в борьбе с недугами, которые мало того не лечат, а чрезмерно вредят нашему и без того истощенному в сезон простуды организму. Читайте подробнее про болезни и их лечение на glavrach.com. Чтобы выздороветь быстро и поскорее прийти в форму, важно научиться соблюдать все рекомендации, данные специалистами. Дополнять лечение можно проверенными народными методами, но только теми, в которых вы уверены и уже практиковали.

Итак, невероятный урон своему организму наносят больные, если переносят простуду, а тем более грипп "на ногах". При таком отношении к себе есть риск "затянуть" течение болезни и заработать осложнения.

Другая, не менее грубая ошибка, это неразборчивость в средствах. Не старайтесь глотать сразу подряд все лекарства. Ведь большинство разрекламированных препаратов попросту снимают симптомы, но не лечат заболевание. Для оптимального результата достаточно принимать противовирусные средства, лекарства для снижения высокой температуры, а также отвлекающие препараты от кашля и насморка. Кроме этого следует учитывать взаимодействие медикаментов в соседстве друг с другом. А астматикам и аллергикам нужно быть еще осторожнее и внимательнее: аспирин и анальгин - для них сильнейшие провокаторы бронхоспазма. Парацетамол влияет на печень, поэтому людям с ослабленной печенью его пить нежелательно.

Следующий момент, который никогда нельзя обходить вниманием - это тщательное изучение инструкций. Вы просто обязаны ознакомиться с аннотацией по показаниям, противопоказаниям, дозировке и побочным эффектам во избежание нежелательных последствий. Если вдруг после препарата у вас возникнет крапивница, то через пару месяцев реакция может быть более непредсказуемой, вплоть до шока.

Антибиотики - тема щепетильная и постоянно обсуждаемая. Ни в коем случае не принимайте антибиотики без рецепта врача. В отношении вирусов они не работают, а ОРЗ и ОРВи - это и есть вирусная атака на организм. Антибиотики назначают в случае, если после заболевания появились осложнения в виде бронхита, отита, воспаления легких. В любом другом случае их применение просто не оправдано.

Всегда хорошо и приветствуется лечение простуды народными средствами: это травы, мед, ягоды, молоко и другое. Но всегда нужно знать, какие травы могут вызывать у вас аллергию. Если вы лечитесь медом или малиной, то недопустимо охлаждение или даже легкое зябкость, так как это потогонные средства. Промывания носа соком сырой свеклы или полоскания слизистой может вызвать ожог, поэтому четко соблюдайте приготовление раствора.
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