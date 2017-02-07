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Необходимость в бормашинах отпадёт?

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Наука сделало приятное для людей открытие

Наука сделало приятное для людей открытие. Сотрудники Лондонского Королевского колледжа обнаружили влияние лекарства под названием тидеглусиб (tideglusib) на зубную ткань. Само лекарство используется для лечения лиц с болезнью Альцгеймера.

Это интересно

Специалисты выяснили действие тидеглусиба, как катализатора создания новых стволовых клеток. Сами же стволовые клетки запускают процесс регенерации дентина. Того самого твёрдого, плотного, светло-жёлтого материала, из которого состоит зуб.

Отпадает необходимость в заполнении возникшей полости зуба стоматологическим цементным раствором и в использовании коронки. Возникает мысль о том, что данное лекарство может "лишить" части доходов производителей бормашин и сырья для зубных пломб.

Именно этим прибором дантисты усердно сверлят, бурят, чистят зубы, когда обнаруживают в них активность зубных паразитов. Результатом такой активности является, например, кариес. "Выеденные" микроорганизмами полости в зубах стоматологи залепляют пломбами. Скрывают следы "раскопок" они коронками и прочими специфическими изделиями. Кстати, стоматологические материалы можно приобрести на http://stommarket.ru/ по выгодным ценам.

Механизм восстановления

Оказывается. Стволовые клетки в зубной ткани, а именно в пульпе, способны превращаться в одонтопласты. Одонтопластовые клетки возбуждают продуцирование дентина из клеток пульпы. Природой они наделены способностью "заделывать" на зубах микротрещины и иные мельчайшие внешние воздействия. Более крупными повреждениями занимаются уже стоматологи.

Если применить tideglusib, то под его влиянием стволовые клетки в тканях зуба начинают аналогично, но более активно и в больших объёмах, превращаться в одонтопласты. Лекарство позволяет без традиционного стоматологического вмешательства восстановить цельность зуба. Стоматологическая помощь с использованием искусственных материалов повышает риск "вторжения" инфекций, провоцирует ослабление зубов, приводит к их преждевременной потере. "Естественный ремонт", бесспорно, станет востребованным.

Опыты на мышах и первые клинические испытания подтвердили уверенность в полном излечении человека от кариеса и восстановлении (выращивании) полноценного зубного материала. При этом полностью сохраняется структура здорового сегмента. Доказана также безопасность метода.

Так как имеется многолетняя практика использование лекарства от болезни Альцгеймера, то она позволит значительно сократить путь и к практике зуболечения. Способствовать ускорению будут и данные об отсутствии противопоказаний в применении препарата для организма человека.

Открытие действия лекарства тидеглусиба в отношении восстановление зубов имеет разные последствия. Последствия положительные будут для пациентов. Негативные последствия могут наступить для производителей инструментов и материалов. Целая отрасль зуболечебной техники и средств может исчезнуть из экономики.
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