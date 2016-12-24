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Повышенное давление может обернуться гипертонией

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Это состояние не всегда сигнализирует о наличии тяжелого заболевания

Это состояние не всегда сигнализирует о наличии тяжелого заболевания. Тем не менее, если повышенное давление наблюдается достаточно долго, то может повлечь за собой развитие гипертонии, подробности здесь. А она, в свою очередь, грозит возникновением гипертонического криза, инсульта, хронической сердечной недостаточности, инфаркта, разрыва аорты, болезни почек.

Опасность повышенного давления

Причинами высокого давления могут стать:
• нервное перенапряжение;
• атеросклероз;
• ожирение;
• курение;
• нарушение обмена веществ;
• гормональный дисбаланс;
• алкоголизм;
• индивидуальная предрасположенность и др.

Повышенное артериальное давление чаще всего проявляет себя сильной головной болью. Поэтому многие люди принимают ее за последствия усталости или недосыпания и не принимают никаких мер.

Тем не менее, если не лечить повышенное давление, то оно довольно быстро обернется развитием стойкой гипертензией. Поэтому необходимо регулярно использовать тонометр.

Если в течение длительного времени цифры превышают 140/90, необходимо обратиться к врачу. При отсутствии надлежащего лечения, это патологическое состояние отрицательно воздействует на сосуды, сердце, головной мозг, глаза, почки, легкие, печень и т.д.

Диагностика гипертонии

Наличие гипертонии может установить врач-терапевт. Он измерит артериальное давление, назначит биохимический анализ крови и общий анализ мочи, проведет ЭКГ и Эхо-Кг, а также доплеровское сканирование. Кроме того, он расспросит пациента о его жалобах и на их основании поставит окончательный диагноз.

Можно говорить о развитии этого заболевания, если пациент испытывает:
• тошноту;
• головокружение;
• ощущение мелькания мушек перед глазами;
• усталость без особых причин;
• резкие смены настроения;
• слабость;
• обмороки и пр.

Лечение

Для лечения гипертонии назначаются препараты, понижающие давление. К ним относятся сосудорасширяющие медикаменты, антагонисты кальция, мочегонные и нормализующие минеральный обмен средства, спазмолитики, венотоники, бета-адреноблокаторы, седативные вещества, сердечные гликозиды и т.п.

Кроме того, сейчас введены в оборот современные комплексные препараты, вызывающие множественные положительные эффекты. К ним относится энап, коринфар, индапамид, рамиприл, бисопролол, престариум, лозартан, амлодипин.
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