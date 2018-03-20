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Alcozer & J – проверенный онлайн-магазин итальянских украшений

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16
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
alcozershop.ru
Alcozer & J – замечательный интернет-магазин эксклюзивных итальянских украшений. Цены порадуют самых искушенных покупателей.

Сегодня в Сети можно приобрести практически все, что доступно в стационарных торговых точках. Качественные итальянские украшения – не исключение. Онлайн-магазин Alcozer & J является официальным интернет-представительством одноименного флорентийского бренда. Здесь представлен весь модельный ряд торговой марки, включающий четыре потрясающие воображение коллекции. Каждое изделие изготовлено вручную, многие – в единственном экземпляре. Это отличный выбор для всех, кто ценит изысканную роскошь и не хочет за нее переплачивать втридорога.

Профиль

Бренд создал почти четверть века назад всемирно известный дизайнер и ювелир Джампьеро Алкозер. Его изделия регулярно завоевывают призы на крупных международных выставках и признаются профильными экспертами одними из лучших. В своих работах маэстро волшебным образом сочетает многовековой опыт итальянских мастеров, инновационные технологии и творческий подход, благодаря которому каждое изделие наделяется чарующей харизмой и является настоящим шедевром ювелирного искусства.

Каталог товаров

В интернет-магазине представлены четыре самобытные коллекции:

  • Classic серебро. Здесь много браслетов, стилизованных под ретро-автомобили, очаровательных подвесок в виде животных и насекомых, респектабельных колье и перфектных колец из серебра высшей пробы.
  • UOMO. Выделяется экстравагантными кожаными браслетами, брутальными кольцами и элегантными колье. В коллекции на первый взгляд несовместимые элементы отлично дополняют друг друга в изделиях, создавая гармонию.
  • Classic. Сдержанная роскошь – главная идея этой коллекции. Полна традиционными ювелирными изделиями из золота, серебра и платины, но с частичкой души маэстро, что делает их уникальными.
  • UNIC. К заказу доступны респектабельные броши, этнические колье с редкими драгоценными камнями, палантины и эксклюзивные дамские сумки с платинированной и позолоченной фурнитурой.

Почему Alcozer & J

Веб-платформа обладает рядом особенностей, отличающих ее от других ювелирных онлайн-бутиков. Вот наиболее очевидные:

  • Многообразие выбора. Здесь есть предложения для покупателей с различными вкусовыми предпочтениями и доходами.
  • Настоящий эксклюзив. Покупая украшения здесь, вы можете быть уверены, что второго такого изделия не существует.
  • Адекватная стоимость. Цены более чем демократичные (по сравнению с предложениями других именитых ювелиров).

Это хороший выбор!!
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