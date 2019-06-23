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Как легализоваться на Кипре?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageban.ru
Переезд на Кипр не теряет популярности среди россиян, многие мечтают получить паспорт этой страны. Кипр привлекает мягкостью климата, возможностью посещать

Переезд на Кипр не теряет популярности среди россиян, многие мечтают получить паспорт этой страны. Кипр привлекает мягкостью климата, возможностью посещать страны ЕС без виз, лояльной налоговой системой. Какими способами можно переехать на Кипр и какие документы нужно предоставить соискателю статуса резидента?

Способы легализации на Кипре

Резидентом Кипра можно стать несколькими способами:

  • заключить трудовой контракт и официально оформить трудовые отношения с работодателем. Уровень квалификации работника не имеет значения. Иностранцев берут на работу только, если работодатель докажет, что среди местного населения отсутствуют нужные специалисты. На рабочие места власти Кипра выделяют квоты. Вероятность использования этого способа выше у специалистов в сфере программирования;
  • заключить договор на получение образования. Ребенку необходим минимальный уровень греческого языка, можно пойти на языковые курсы бесплатно;
  • заняться предпринимательством и вложить не менее 260 тыс. евро. Минимальный размер капитала может измениться по решению местных властей. Подробности можно посмотреть по ссылке;
  • купить недвижимость на Кипре стоимостью от 300 тыс. евро и поселиться в ней;
  • вложить в кипрский банк до 30 тыс. евро и получить статус резидента, проживать на Кипре не менее 2 раз в год, получая доход от 30 тыс. евро. Потребуются доказательства ежемесячного наличия у иностранного гражданина дохода 600-650 евро и наличия движения средств на банковском счету;
  • регистрация брака — с фиктивными браками здесь эффективно борются. Если факт совместной жизни не доказан, фиктивных супругов быстро депортируют, а информацию вносят в черный список. Можно приехать на Кипр по программе воссоединения семьи.

Каким требованиям должны соответствовать мигранты?

Любая программа предъявляет к мигрантам общие требования. Переселенцы в 2019 г. должны соответствовать условиям:

  • не иметь уголовных наказаний;
  • подтвердить уровень дохода;
  • иметь идеальную миграционную историю — отсутствие нарушений миграционного законодательства стран зоны Шенгена;
  • подписать официальное соглашение о том, что кандидат не будет искать работу на Кипре при получении ВНЖ через открытие бизнеса;
  • подписать договор купли недвижимости на сумму не менее 300 тыс. евро.

Кипр не относится к зоне Шенгена из-за открытой политики для иностранных инвестиций, но его резиденты могут получать визы Шенгена в упрощенном порядке.

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