ента новостей

22:36
«Спартак» Кононова уступил дома «Рапиду» в Лиге Европы
17:50
Фестиваль «Эстафета доброты»
07:40
Борьба с алкогольными магазинами
07:03
Сотрудничество с Республикой Сербской
22:47
Тихонов забил «Витязю», а СКА победил 6:0
20:52
В Петербурге увеличат уставный капитал для продавцов алкоголя
09:54
Трамп не захочет встречаться?
09:23
Инновационный форум
23:28
Петербургский «Спартак» растерял преимущество и проиграл «Буревестнику» в Суперлиге
20:26
С Коваржем в воротах «Автомобилист» всухую победил «Салават Юлаев»
10:51
В Московском районе насильник с ножом напал на девочку
10:44
В Красногвардейском районе ликвидирован притон для занятий проституцией
10:26
Рынок питания Петербурга: дети травятся – поставщики считают денежки
06:38
Гололедица в Ленобласти
06:17
Инвестиции в бизнес
22:10
Неприятности Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе»
17:24
«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России
10:14
Борьба с пьянством
10:11
На пожаре в Ленобласти погибла женщина
08:50
Акция в день матери
23:55
Миллер-Макинтайр стал заменой Дженнингсу в баскетбольном «Зените»
23:13
СКА снова проиграл ЦСКА
23:23
«Химки» одолели «Жальгирис» в Евролиге в матче-триллере
12:30
В Ленобласти на обочине дороги обнаружен труп молодой женщины
07:09
«Яблоко» раскололось
06:46
Деньги на дороги
22:25
СКА разгромил «Северсталь», победную шайбу забросил Якупов
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемую в краже иномарки
09:54
Monique Thomas и Квартет Константина Хазановича
09:51
В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Отдых, как возможность улучшить качество и продолжительность жизни

Отдых, как возможность улучшить качество и продолжительность жизни

0
66
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
youtube.com
Качественный отдых, это совсем не то, что современный человек подразумевает под этим словосочетанием.

Для того, чтобы разгадать секрет долголетия ученые проводят различные исследования и все они сходятся в одном, долголетие во многом обеспечивает правильный режим труда и отдыха.

Качественный отдых, это совсем не то, что современный человек подразумевает под этим словосочетанием. Малоподвижный отдых в жарких странах с постоянным перееданием не только не приносит пользы человеку, но и перегружает сердечно-сосудистую систему.

Отдых с постоянной высокой температурой, работающими кондиционерами и резкими перепадами совсем не подходит пенсионерам и детям до 5 лет.

Как выбрать место для отдыха с детьми и пенсионерами?

Сначала нужно осуществить бронирование. И сделать это необходимо заранее, обратившись в выбранное место отдыха, поскольку раннее бронирование всегда более выгодно. Подробную информацию о бронировании путевок можно узнать на сайте http://altzamok.ru/price-putevki/. Кроме этого, бронируя заранее можно выбрать номер учитывая все пожелания гостя, как например солнечная, или теневая сторона здания.

1. Место отдыха. Для отдыха лучше всего выбрать экологически чистый уголок России. На Алтае нет крупных промышленных предприятий загрязняющих экологию, поэтому природа и целебный воздух, это огромное преимущество этой местности.

2. Место проживания. Для отдыха с детьми и пожилыми самым наилучшим образом подойдут санатории. Санаторно-курортный отдых обеспечивает профилактическое лечение и фитотерапию, которые пойдут на пользу как взрослым, так и детям. Для детей оборудованы живые уголки и детские комнаты, а к услугам старшего поколения квалифицированный медицинский персонал.

3. Род занятий. На базе санаториев предусмотрена лечебная физкультура, спортивная ходьба, дыхательная гимнастика и другие оздоровительные спортивные мероприятия, которые укрепят мышечный корсет и улучшат общее состояние здоровья отдыхающих. Именно совмещение оздоровительного отдыха и посильного спорта дают возможность перезагрузить все системы организма и сделать детей более закаленными и сильными, а дорогим бабушкам и дедушкам набраться сил на новые подвиги.

Старшему поколению перед поездкой в санаторий рекомендуется взять из поликлиники свою карточку, чтобы терапевт составила комплекс оздоровительных процедур исходя из имеющихся хронических заболеваний.

Санаторий «Алтайский замок» предлагает оздоровительный отдых на курорте Белокуриха с удобными условиями проживания. На сайте http://altzamok.ru/ Вы можете ознакомиться с путевками, ценами, лечебными программами, различными медицинскими услугами для поддержания и восстановления здоровья от наших высококвалифицированных специалистов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-04-2018, 15:35
В парке «Тихий отдых» обнаружен скилет человека
25-04-2017, 07:55
Отдых в «Артеке»
1-11-2016, 23:43
Корпоративный отдых в Подмосковье
2-10-2015, 18:10
Отдых в Геленджике
5-08-2015, 00:39
Хороший отель – залог качественного отдыха
25-04-2015, 16:25
Отдых в Анапе

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
182
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
259
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
285
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
273
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх