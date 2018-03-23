Волшебство Санкт-Петербурга покорит сердца всех гостей города

О Санкт-Петербурге можно говорить бесконечно и все равно останутся недосказанные моменты. Это уникальный город с собственной волшебной атмосферой, которая зачаровывает и не хочет отпускать своих гостей. Здесь есть много мест, которые нужно обязательно посетить, чтобы осталась память на всю жизнь.

Как организовать свой отдых?

Можно отдать предпочтение компаниям, которые организовывают экскурсии и быстро посетить все достопримечательности. Но минус таких экскурсий – привязанность к группе людей. Нет возможности рассмотреть то, что хочется, просто походить по тихим улочкам, сделать незапланированную остановку.

Те, кто имел возможность познакомиться с городом, утверждают, что лучше организовывать свой досуг самостоятельно. Чтобы это была не просто познавательная программа, но и приятный, тихий, спокойный отдых.

Хостел GRAFFITI

Нужно заранее позаботиться о ночлеге, с этим проблем не возникнет, в городе функционирует много отелей. В последнем случае, кроме комфортных условий, будет и экономия средств. Среди большого разнообразия гостиниц можно выделить GRAFFITI – необычное место, которое максимально отображает атмосферу города.

Найти адрес хостела в центре Петербурга очень просто, нужно лишь посетить интернет и ввести в поисковую строку нужное название. Клиентам предлагается номерной фонд на любой вкус. К услугам гостей просторная кухня, прачечная, игровая. Домашняя атмосфера является важным преимуществом этого хостела – здесь тихо, уютно и комфортно.

Расписание дня

Начать можно с Эрмитажа. Это то место, которое известно во всем мире и люди преодолевают большие расстояния, чтобы взглянуть на предметы искусства.

Потом нужно посетить Петропавловскую крепость. Попадая на этот остров, люди переносятся во времени, их окружают оборонительные стены, старинные здания и исторические музеи.

Обязательно требуется сделать паузу и отдохнуть. Это можно сделать в кафе, где каждого гостя вкусно накормят, а прекрасная атмосфера наполнит силами.

С приливом энергии можно отправиться в Екатерининский дворец. Здесь вас ждет великолепная архитектура, роскошные декоративные элементы и чарующая атмосфера величества.

На следующий день стоит посетить Большой Петергофский дворец, Храм Спаса на Крови, Смольный монастырь, Исаакиевский собор. Все эти места обладают особой атмосферой, они хранят множество тайн.

Еще одна рекомендация – обязательно выделите время на пешие прогулки по городу, которые принесут множество позитивных эмоций.