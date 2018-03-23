Волшебство Санкт-Петербурга покорит сердца всех гостей города

О Санкт-Петербурге можно говорить бесконечно и все равно останутся недосказанные моменты. Это уникальный город с собственной волшебной атмосферой, которая зачаровывает и не хочет отпускать своих гостей. Здесь есть много мест, которые нужно обязательно посетить, чтобы осталась память на всю жизнь.
Как организовать свой отдых?
Можно отдать предпочтение компаниям, которые организовывают экскурсии и быстро посетить все достопримечательности. Но минус таких экскурсий – привязанность к группе людей. Нет возможности рассмотреть то, что хочется, просто походить по тихим улочкам, сделать незапланированную остановку.
Те, кто имел возможность познакомиться с городом, утверждают, что лучше организовывать свой досуг самостоятельно. Чтобы это была не просто познавательная программа, но и приятный, тихий, спокойный отдых.
Хостел GRAFFITI
Нужно заранее позаботиться о ночлеге, с этим проблем не возникнет, в городе функционирует много отелей. В последнем случае, кроме комфортных условий, будет и экономия средств. Среди большого разнообразия гостиниц можно выделить GRAFFITI – необычное место, которое максимально отображает атмосферу города.
Найти адрес хостела в центре Петербурга очень просто, нужно лишь посетить интернет и ввести в поисковую строку нужное название. Клиентам предлагается номерной фонд на любой вкус. К услугам гостей просторная кухня, прачечная, игровая. Домашняя атмосфера является важным преимуществом этого хостела – здесь тихо, уютно и комфортно.
Расписание дня
- Начать можно с Эрмитажа. Это то место, которое известно во всем мире и люди преодолевают большие расстояния, чтобы взглянуть на предметы искусства.
- Потом нужно посетить Петропавловскую крепость. Попадая на этот остров, люди переносятся во времени, их окружают оборонительные стены, старинные здания и исторические музеи.
- Обязательно требуется сделать паузу и отдохнуть. Это можно сделать в кафе, где каждого гостя вкусно накормят, а прекрасная атмосфера наполнит силами.
- С приливом энергии можно отправиться в Екатерининский дворец. Здесь вас ждет великолепная архитектура, роскошные декоративные элементы и чарующая атмосфера величества.
- На следующий день стоит посетить Большой Петергофский дворец, Храм Спаса на Крови, Смольный монастырь, Исаакиевский собор. Все эти места обладают особой атмосферой, они хранят множество тайн.
Еще одна рекомендация – обязательно выделите время на пешие прогулки по городу, которые принесут множество позитивных эмоций.