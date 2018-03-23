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Бронирование отеля для деловых встреч: специфика услуги

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
karelia.spb.ru
Мировой гостиничный бизнес перешел в новую фазу своего развития.

Мировой гостиничный бизнес перешел в новую фазу своего развития. Постепенно уходят в прошлое стандартные отели, располагающие минимальным количеством дополнительных опций. Им на смену приходят современные гостиницы, способные удовлетворить запросы всех групп постояльцев: от обычных туристов до представителей бизнес-класса. В пределах России эти изменения явно прослеживаются в крупных городах, таких как Санкт-Петербург.

Как выбрать отель для деловой встречи, конференции, симпозиума…

Современный ритм жизни таков, что нередко даже в отъезде человек должен выполнять свои текущие рабочие обязанности. Поэтому при бронировании номера в гостинице нужно удостовериться, что она располагает всем необходимым:

  • круглосуточным доступом к интернету;
  • возможностью регистрации в любое время суток;
  • трансфером.

Успешное решение деловых вопросов требует соответствующего оснащения номеров – удобный стол и хорошее освещение, дополнительные розетки, сейф. На сайте отеля «Карелия» http://www.karelia.spb.ru/ru/conf анонсирована еще одна крайне важная услуга – аренда конференц-зала. При планировании серьезной деловой встречи, конференции, презентации этот пункт выходит на первый план. Когда в отеле есть собственный конференц-зал, проведение мероприятия максимально упрощается. Отсутствует риск опоздать на встречу по причине загруженности городских дорог, все необходимые материалы точно будут под рукой, можно лично контролировать качество обслуживания мероприятия персоналом гостиницы.

Специфика деловых мероприятий такова, что для их проведения часто нужно специальное техническое оснащение. Речь идет о презентационных досках, лазерных указках, проекторах, флипчартах и т. д. Бронируя отель, нужно удостовериться в наличии в зале всех необходимых технических составляющих.

Как планировать выездные мероприятия с максимальной выгодой

Санкт-Петербург является деловой столицей страны. Поэтому именно здесь есть возможность организовать выездное мероприятие не только с максимальным комфортом, но и с выгодой. При одновременном бронировании гостиничных номеров и конференц-зала отели предлагают постояльцам хорошие скидки. В гостинице «Карелия» есть возможность сэкономить до 30 % текущих расходов.

Найдя хороший отель для проведения деловых переговоров, рекомендуется пользоваться его услугами на регулярной основе. В этом случае начинает действовать программа лояльности, предоставляющая постоянным клиентам еще более выгодные условия сотрудничества.
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