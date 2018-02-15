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Путешествие на край света, или Походы по Дальнему Востоку

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
vpoxod.ru
Насладиться красотами природы без изнуряющих переходов можно на Дальнем Востоке. Сахалин и остров Шикотан – на что посмотреть и как добраться?

Дальний Восток – крупнейший регион РФ, сочетающий в себе сразу три различных климата – субарктический, умеренный и субтропический. Туристический интерес эта местность вызывала всегда, но не в классическом своем проявлении. Дальний Восток – идеальное направление для активных походов, открывающих сумасшедшую красоту и богатство русской природы. Куда отправиться, чтобы получить самые яркие впечатления?

Остров Шикотан: первозданная природа и копеечная икра

Если есть желание насладиться красотами дальневосточной природы без изнуряющих переходов и покорения сопок, то лучшее решение – остров Шикотан. Расположен он в непосредственной близости от Сахалина, но совершенно на него не похож. Со всех сторон остров омывает Тихий океан, а природа представляет собой ошеломляющий микс горных озер и рек, скал, самых разнообразных цветов и деревьев.

Проще всего до острова добраться из Южно-Сахалинска на теплоходе по Охотскому морю. На сайте https://www.vpoxod.ru/route/dalniy_vostok об этом маршруте можно получить всю необходимую информацию. Сам поход по острову Шикотан можно отнести к среднему уровню сложности. Прелесть путешествия заключается в том, что местность туристу открывается далекая от канонов цивилизации: никаких асфальтированных дорог, гостиниц, кафе и т. д. Все внимание удается сосредоточить на красоте природы, посещении уникальных мест:

  • мыс Шпанберга, «Край Света» и Непокорный;
  • бухты Димитрова, Безымянная и Айвазовская;
  • бухта Агатная с залежами одноименных драгоценных камней.

Обычные продукты питания на Шикотане очень дорогие. Зато дары моря – креветки, красная икра и рыба – стоят копейки. Туристам такие гастрономические нюансы в радость.

Сахалин – остров, первым встречающий рассвет

Сахалин называют сокровищницей Дальнего Востока. Природа здесь настолько красива, что иногда закрадываются сомнения в ее реальности. Идеальные условия для пеших маршрутов сохраняются с августа по сентябрь: сухая, солнечная погода с минимальными осадками.

Обойти пешком весь Сахалин – задача невозможная. Многие его части – непроходимая тайга со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но ничто не помешает туристу посетить самые интересные места острова – мыс «Великан» и «Евстафия», Татарский пролив, маяк и бухта Слепиковского. В каждом из этих мест главная ценность – природа. Пешие переходы на Сахалине требуют определенной физической подготовки, поскольку здесь и сопки, и болота, и едва различимые тропы в глухих лесах!
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