Несколько причин, которые убедят вас заняться скалолазанием

Существует масса интересных занятий и увлечений, заставляющих людей отрываться от дивана и вести активную жизнь. Одно из таких занятий – скалолазание. Покорение гор – это отличный способ укрепить здоровье, расслабиться и получить позитивные впечатления.

Укрепление физической формы и похудение

Мечтаете иметь подтянутое рельефное тело с упругими мышцами? Для этого необязательно проводить часы в душных тренажерных залах, займитесь скалолазанием, и вы быстро заметите эффект. Покоряя горы, вы укрепите физическую форму, разовьете выносливость и силу, станете более ловкими и гибкими.

Скалолазание формирует правильную фигуру, прогоняя лишние жировые отложения. В процессе подъема работают все группы мышц, получая высокую интенсивную нагрузку. Экстремальный вид спорта улучшает координацию и пластику движений, заставляет организм подключать ресурсы на полную катушку.

Преодоление страха и развитие уверенности в себе

Неуверенный в себе человек вряд ли согласится добровольно взбираться на 20-метровую вершину, и уже тем более покорять более высокие горы. Да, спортсмен работает со страховкой, но только волевые люди остаются в скалолазании, поэтому данный вид спорта – это отличный тренажер для развития уверенности.

Хотите начать заниматься скалолазанием? Зайдите на сайт http://www.vpoxod.ru/types/49-Skalolazane/, здесь представлен большой выбор походов с восхождением на разные вершины.

Скалолазание – это доступное каждому увлечение

«Клуб приключений» берет на себя все вопросы по организации походов, вам лишь нужно выбрать подходящее направление. Поэтому скалолазание является доступным занятием, и если у вас нет времени самостоятельно организовывать поездки в Карелию или любое другое место, где можно заниматься восхождением, воспользуйтесь услугами специализированной компании.

Общение с интересными людьми и отдых на природе

В походах участвуют разные люди, и в процессе общения вы обязательно заведете новые знакомства. Скалолазание прекрасно укрепляет дружбу, развивает в людях стремление к взаимопомощи и поддержке.

Вечером, после восхождений, участники похода собираются вместе у костра, делятся впечатлениями, слушают песни под гитару, жарят шашлыки и наслаждаются отлично проведенным днем.

Есть масса мест, где можно заниматься скалолазанием людям с разным уровнем подготовки: Большие скалы на Ястребином, Монрепо в Ленинградской области, Хийтольские скалы в Карелии и пр. Выбирайте маршрут, который вас устраивает, и записывайтесь для участия в экстремальном походе.