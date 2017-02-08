Свежие новости

18:14
Банкомат на Парнасе удалось спасти от взломщиков
17:37
Зверское убийство на Зверинской
17:15
Изменения Федерального закона 223-ФЗ с 1 января 2017 года
14:34
Разбойники ушли из квартиры пенсионеров с миллионом рублей
07:09
«Платон» наступает
07:06
Наступление на гомеопатию
21:38
«Йокерит», «Витязь» или ХК «Сочи» могут стать соперником СКА по первому раунду плей-офф
20:52
Музыкальное состязание в Петербургской филармонии
20:49
Новая книжная лавка Петербурга на Невском
20:48
Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
19:42
Страшная ночная авария в Ломоносове
17:35
Угнали Mercedes за пять миллионов
17:03
Не жил нормально, так и не начал…
13:24
Грабитель пришёл по объявлению
11:32
День науки
11:10
В Пушкине открыт районный штаб движения «Волонтеры Победы»
10:28
Проблемы платной парковки
23:29
Возвращение «Спартака» на берега Невы
23:21
Наталия Закхайм: зачем российской экономике новые банкноты?
23:18
В Петербурге ищут молодых лидеров
20:15
Все стройки Эрмитажа неусыпно контролируются
20:13
Передача Сампсониевского собора Петербургской епархии
19:52
Душевнобольной душевнобольному рознь
19:09
Иванович вышел на поле в матче «Зенит» – «Оденсе»
18:11
Дорожные войны
17:14
Ночная смертельная авария в Стрельне
13:01
Беспардонное ограбление салона связи
12:22
Встреча с неведомым в Этнографическом музее
11:02
Первый губернатор оценил строительство в Санкт-Петербурге
08:41
Смена американской риторики
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Несколько причин, которые убедят вас заняться скалолазанием

Несколько причин, которые убедят вас заняться скалолазанием

0
45
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Существует масса интересных занятий и увлечений, заставляющих людей отрываться от дивана и вести активную жизнь.

Существует масса интересных занятий и увлечений, заставляющих людей отрываться от дивана и вести активную жизнь. Одно из таких занятий – скалолазание. Покорение гор – это отличный способ укрепить здоровье, расслабиться и получить позитивные впечатления.

Укрепление физической формы и похудение

Мечтаете иметь подтянутое рельефное тело с упругими мышцами? Для этого необязательно проводить часы в душных тренажерных залах, займитесь скалолазанием, и вы быстро заметите эффект. Покоряя горы, вы укрепите физическую форму, разовьете выносливость и силу, станете более ловкими и гибкими.

Скалолазание формирует правильную фигуру, прогоняя лишние жировые отложения. В процессе подъема работают все группы мышц, получая высокую интенсивную нагрузку. Экстремальный вид спорта улучшает координацию и пластику движений, заставляет организм подключать ресурсы на полную катушку.

Преодоление страха и развитие уверенности в себе

Неуверенный в себе человек вряд ли согласится добровольно взбираться на 20-метровую вершину, и уже тем более покорять более высокие горы. Да, спортсмен работает со страховкой, но только волевые люди остаются в скалолазании, поэтому данный вид спорта – это отличный тренажер для развития уверенности.

Хотите начать заниматься скалолазанием? Зайдите на сайт http://www.vpoxod.ru/types/49-Skalolazane/, здесь представлен большой выбор походов с восхождением на разные вершины.

Скалолазание – это доступное каждому увлечение

«Клуб приключений» берет на себя все вопросы по организации походов, вам лишь нужно выбрать подходящее направление. Поэтому скалолазание является доступным занятием, и если у вас нет времени самостоятельно организовывать поездки в Карелию или любое другое место, где можно заниматься восхождением, воспользуйтесь услугами специализированной компании.

Общение с интересными людьми и отдых на природе

В походах участвуют разные люди, и в процессе общения вы обязательно заведете новые знакомства. Скалолазание прекрасно укрепляет дружбу, развивает в людях стремление к взаимопомощи и поддержке.

Вечером, после восхождений, участники похода собираются вместе у костра, делятся впечатлениями, слушают песни под гитару, жарят шашлыки и наслаждаются отлично проведенным днем.

Есть масса мест, где можно заниматься скалолазанием людям с разным уровнем подготовки: Большие скалы на Ястребином, Монрепо в Ленинградской области, Хийтольские скалы в Карелии и пр. Выбирайте маршрут, который вас устраивает, и записывайтесь для участия в экстремальном походе.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...
RTB System
Loading...

Похожие публикации

24-05-2016, 23:06
Особенности и преимущества экстремального тимбилдинга
25-06-2015, 21:46
Удобные приспособления для детей в магазине «Особый малыш»
27-05-2015, 16:06
Восточная борьба для жителей Санкт-Петербурга: приобретение важных навыков
17-03-2015, 23:21
Плюсы и минусы занятий боксом.
3-05-2014, 19:41
Стоит ли попробовать себя в скалолазании?
15-04-2014, 22:49
Зачем нужен жилет утяжелитель спортсмену?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
173
Вчера, 19:42
Страшная ночная авария в Ломоносове
0
176
6-02-2017, 17:14
Ночная смертельная авария в Стрельне
0
153
5-02-2017, 18:59
В страшном ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
0
99
5-02-2017, 17:19
У Московского вокзала столкнулись два автобуса.
Наверх