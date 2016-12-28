Прогулки по Москве

Москва постоянно строилась и перестраивалась, расширялась и росла, приобретая постепенно свой нынешний облик мегаполиса. Тем удивительнее смотрятся историко-культурные памятники, украшающие город и его окрестности. Осмотреть подмосковные достопримечательности несложно, и железная дорога является идеальным вариантом добраться к ним. Ото всех девяти вокзалов города курсируют электрички, и расписание у них очень плотное - http://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/moskva/elektrichki/. Почти каждый электропоезд участвует во внутригородских перевозках. Это объясняется тем, что каждая железнодорожная станция находится в городе.



По городу можно путешествовать на метро, совмещая приятное с полезным, поскольку станции метрополитена, особенно построенные в советский период, сами по себе давно признаны достопримечательностями, уникальными произведениями архитектуры и искусства. Прогулки по городу можно начинать с улицы Тверской, центром ночной и развлекательной жизни, на которой стоит много исторических зданий, интересных для туристов. Множество достопримечательностей на Старом Арбате, пешеходной улице, по брусчатке которой россияне и иностранцы любят прогуливаться, наблюдая за работой уличных художников, слушая игру музыкантов, покупая сувениры в магазинчиках.



Увидеть Москву во всех ракурсах, зачастую неожиданных, возможно со смотровых площадок. Наиболее популярное место обозрения находится на Воробьевых горах. Отсюда открываются прелестные виды на башни Кремля, Лужники, Нескучный сад, Новодевичий монастырь, прочие московские достопримечательности. Живописные виды на Москву открываются с некоторых мостов. С Патриаршего моста хорошо видны Москва-река, сооружения Кремля, храм Христа Спасителя. Взглянуть сверху на комплекс «Москва-Сити» можно с моста Багратиона, а также со смотровых площадок, устроенных на башнях «Империал», «Федерация».



По монорельсовой дороге, еще одной интересной достопримечательности столицы, можно добраться к Останкинской башне, со смотровых площадок которой открываются восхитительные виды на окрестности. Сооружения ВДНХ являются замечательными памятниками советского периода, а с высоты здешнего колеса обозрения можно ясно увидеть прилегающую местность. Смотровая площадка у Российской Академии наук немноголюдна, поэтому спокойно и не торопясь можно постоять, любуясь видами на Воробьевы горы, Андреевский монастырь, главный корпус МГУ, Храм Христа Спасителя, другие объекты. В Москве много интересных мест, и на посещение хотя бы крохотной их части уйдет уйма времени, но осмотреть окрестности столицы с высоты смотровых площадок все-таки стоит.