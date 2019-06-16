Как правильно бронировать авиабилет онлайн?

В последнее время все чаще люди стали пользоваться различными услугами через Интернет. В том числе и при заказе билетов на самолет.

Электронный билет – это запись в виде цифрового носителя, которая находится в системе бронирования того или иного сайта. Он распечатывается на обычном черно-белом принтере, на листе формата А4. Является официальным документом.

Чтобы заказать онлайн-билет на самолет, к примеру на рейс Киев - Измир понадобится доступ в Интернет и паспорт. На некоторых сайтах требуется регистрация, чтобы забронировать билет.

После регистрации необходимо выбрать авиакомпанию, направление полета, желаемое время и дату, класс обслуживания. Затем нужно заполнить блок личной информации (имя, пол, дату рождения, паспортные данные, гражданство, для детей – данные свидетельства о рождении, номер контактного телефона). Кстати, чтобы не тратить время и несколько раз не заполнять одно и то же, советуют сохранить эти данные в текстовом документе на компьютере или другом устройстве.

После всех действий на сайте будет светиться окошко, показывающее, сколько времени осталось до окончания бронирования. Некоторые сайты разрешают отменять бронь бесплатно, в некоторых случаях, отменив бронь, придется заплатить.

Если билет не будет оплачен до тех пор, пока не закончится бронь, он будет аннулирован. Обычно дается около 7 дней на оплату билета – и это в России. В Европе сервисы и компании предоставляют лишь 24 часа на оплату, а некоторые и вовсе не бронируют без подтверждения оплаты.

Оплату можно производить банковской картой или через электронный кошелек (Киви, Яндекс, Вебмани). Если нет такой возможности, рассчитаться за билет можно через терминал или в офисах продаж.

Электронный билет нужно распечатать. Сделать это можно только после оплаты. Также после оплаты на электронную почту придет секретный код, с помощью которого можно проверить бронь на проверочном сервисе. Только подтвержденный таким образом электронный билет имеет юридическую силу, но обязательно требуется наличие паспорта клиента при регистрации на самолет.

В чем выгода электронного билета?

Не нужно стоять в очередях.

Не нужно куда-то ехать и терять время.

Не страшно его потерять. Даже если утерян электронный распечатанный билет, всегда можно зайти на сайт и распечатать новый. Вся необходимая информация сохраняется в базе данных авиакомпании.