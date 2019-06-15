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Заказ и доставка авиабилетов

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Отпуск – радостное событие для каждого утомленного работой человека.

Отпуск – радостное событие для каждого утомленного работой человека. Но не стоит расслабляться раньше времени и впадать в эйфорию. Чтобы отдых удался, стоит заранее подготовиться к нему и продумать все нюансы – забронировать отель, обновить гардероб, отвезти кошку к родственникам и, конечно, приобрести дешевые авиабилеты на самолет на Tickets.kz в Казахстане. К слову, с выполнением последнего пункта лучше не затягивать, чтобы не упустить места на свой рейс. Поэтому стоит позаботиться о покупке заранее, воспользовавшись услугой заказа авиабилетов через Интернет.

Спокойно и обстоятельно

Основной плюс такого решения – вас никто не подгоняет. У вас есть возможность в домашней обстановке изучить все предложения кампаний-перевозчиков, расписание перелетов, найти интересные акционные предложения, сравнить цены и выбрать оптимальный вариант.

К слову, таким образом вы можете бронировать билеты не только для себя, но и для родственников, находящихся в другой стране. Все, что им нужно будет сделать – приехать в аэропорт и сесть в самолет.

Надежно и экономно

Помимо личного времени, бронирование билетов через Интернет существенно экономит и ваши средства. Из-за того, что вы не платите кассовый сбор, приобретая услугу непосредственно у поставщика, авиабилеты, заказанные на сайте, ощутимо дешевле.

Кроме того, такой билет не потеряется. Вся информация после оформления заказа хранится в базе, и заново распечатать маршрут-квитанцию не составит труда. Но даже если она затеряется по дороге в аэропорт, ничего страшного не случится – при посадке достаточно будет предъявить паспорт и назвать номер брони.

Но если вам по каким-то причинам необходимы оригиналы летных документов – билет, счет, акт, маршрутная квитанция и чек, можно заказать билет с доставкой. Независимо от времени суток полный пакет бумаг привезут прямо к вам домой, на работу или в аэропорт.

Оплата и оформление

Оформить заказ билета предельно просто, нужно просто выбрать нужное направление, ввести личные данные и адрес электронной почты, заказать билеты и оплатить покупку. Можно, конечно, воспользоваться услугами оператора, который в телефонном режиме заполнит форму, но есть риск упустить нужный билет, пока будете ждать звонка от сотрудника. Да и вводя информацию самостоятельно, вы лично контролирует правильность написания имени, фамилии и другой информации.

Оплатить билеты, заказанные через Интернет, можно любым удобным для вас способом – банковской картой, чрез электронный кошелек или наличными курьеру, если вы оформили доставку на дом.

Последние штрихи

При желании вы можете подстраховаться и проверить подлинность купленного билета. Для этого внимательно изучите маршрутную квитанцию – на ней должен быть шестизначный буквенно-цифровой код. На сайте кампании-перевозчика нужно зайти в раздел проверки, ввести код в специальном поле и получить необходимую информацию.

Другой вариант – позвонить оператору. Вам нужно будет сообщить сотруднику свои данный, после чего он проведет проверку и сообщит вам ее результаты.

В любом случае вы будете уверены в подлинности своего авиабилета и застрахованы от неприятных сюрпризов.

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