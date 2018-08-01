Дальнемагистральные чартеры

Различные виды частных реактивных самолетов используются в разных целях. В зависимость от того, сколько пассажиров будет лететь с вами, фрахтование легкого реактивного самолета может быть оправдано с экономической точки зрения, если длительность полета не превышает двух часов. Легкий джет способен принять на борт до 7 пассажиров. Но это не самый подходящий вариант для дальних перелетов, к примеру, из Нью-Йорка в Сан-Франциско или трансатлантических рейсов. В таком случае легкому самолету понадобится одна или две дозаправки топливом в пути.

Дальность полета большинства средних джетов также недостаточна для выполнения подобных рейсов. Challenger 350 – один из джетов, способных совершить полет с западного побережья на восточное без дозаправки. Некоторые клиенты запрашивают в аренду джет Citation X – дальнемагистральный реактивный самолет бизнес-класса, способный вместить до 8 пассажиров. Citation X разработан компанией Cessna и производится в Канзасе, США. Это самый быстрый гражданский самолет, его предельная скорость практически равна скорости звука - 1127 км/час. Крейсерская скорость самолета 956 км/час, что на 50 км/час быстрее любого гражданского самолета.

Citation X доставит вас из Нью-Йорка в Калифорнию на 45 минут быстрее других джетов. Это очень популярный маршрут в чартерных авиаперевозках, а потому вы можете взять самолет в аренду в один конец по выгодной цене на monarchairgroup.ru. Если вы ожидаете, что количество пассажиров будет более 9 человек, следует выбирать тяжелый бизнес-джет.

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